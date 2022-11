Tini Stoessel: sin escalas a Qatar para alentar a Rodrigo De Paul

La actriz y cantante acaba de aterrizar y mañana estará en la platea viendo el desempeño de su novio en el segundo partido que disputará la Selección Nacional. Asi, luego del debut de la Selección Nacional el martes ante Arabia Saudita en el Mundial Qatar 2022, Tini Stossel viajó para alentar más de cerca a su pareja, Rodrigo De Paul.

Recordemos que, el martes, luego de la derrota del equipo dirigido por Scaloni, el mediocampista y ex marido de Camila Homs con quien tiene dos hijos, fue duramente criticado en las redes sociales y muchas miradas hasta apuntaron a la actriz, que ni siquiera estaba presente en ese momento.

Asimismo, Camila Homs, ex pareja de De Paul, contó que ella tampoco estuvo en Qatar. “El partido lo vi en mi casa, en la cama, tomando mates, muy tranquila. Fue una lástima (la derrota), pero lo viví tranquila, mirando un partido de la Selección”. Por otra parte, el miércoles, el instagramer Chapu Martínez, quien se hizo conocido por cantar “Traeme la copa Messi”, se mostró muy angustiado en Instagram luego de que lo tildaran de “mufa”. “La verdad que esto lo arrastro desde hace cuatro años y no lo quise hacer público de una manera tan fuerte, pero ayer se viralizó desde que Coscu me apoyó en Twitter e Instagram y empezarona compartir. Mi pareja también porque se cansó y ahí exploté y quebré, porque me están apoyando y yo estoy desnudo ante los ojos del país, y es fuerte y feo”, reflexionó con tristeza.

Finalmente agregó: “Llega un momento en que no podés parar la bola y sentís que no hay fin, que lo único que puede pasar es que Argentina salga campeón y eso no depende de mí, depender de eso es que tu vida tenga una presión tremenda todos los días, no puedo disfrutar de ningún partido, estoy en la cancha sentado y siento que yo tengo que ganar el partido, sin hacer nada”.