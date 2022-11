¿Acá hay amor? Vinculan a una ex participante de Gran Hermano con un cantante muy famoso

El mundo del espectáculo puede sorprender día a día. Y mas si estás expuesto permanentemente en los medios, como le pasó en los últimos días a Lucila, la ex participante de Gran Hermano que dejó la casa hace apenas una semana.

En las últimas horas, se la vinculó a "La Tora" (como así la llamaban en el reality), con un conocido cantante: Chano Charpentier, ex líder de Tan Biónica. Todo empezó cuando él, comenzó a seguirla en su cuenta de Instagram y allí nacieron los rumores.

Una panelista de un programa de chimentos, comentó que eran muy frecuentes los "Me gusta" del artista hacia Lucila en su cuenta de Instagram. Sin dudas, esto hizo bastante ruido en el espectáculo, y fue la propia protagonista quien habló del tema.

"Soy muy fanática de Chano desde siempre. Cuando mi amiga me avisó que me había empezado a seguir porque ella había subido su canción, dije 'me muero, me vuelvo loca'".

¿Nacerá una nueva historia de amor entre ambos?. Lo cierto es que "La Tora", recién está acomodándose a la vida de afuera, tras estar mas de un mes encerrada en la casa "mas famosa del país". "No nos escribimos ni me animo a hacerlo. Pero él me encanta", disparó ella.