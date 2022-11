Horacio Rodríguez Larreta presentó su equipo económico para ser presidente

“Tenemos un plan de desarrollo productivo para la Argentina que se viene. Primero hay que bajar la inflación y eliminar los obstáculos que frenan el sector productivo, para duplicar las exportaciones y generar más trabajo. La generación del 23 es la que va a cambiar la historia”, escribió este martes Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en Twitter.

Junto al escrito, el posteo lleva una foto en la que se ve al equipo que acompaña a Larreta en su camino rumbo a la candidatura a presidente de la Nación.

Fue una reunión realizada este martes, con el fin de exponer los nombres que son parte del proyecto.

El dirigente del PRO ha dicho, en varias entrevistas, que lo primero que debía hacer era armar un equipo para luego presentar las ideas.

Ese equipo está liderado por Hernán Lacunza, exministro de Economía de la provincia de Buenos Aires (con María Eugenia Vidal) y también de la Nación (en la última parte del gobierno de Mauricio Macri)

En ese grupo, además hoy están Milagros Gismondi (exjefa de Gabinete de Lacunza en la provincia de Buenos Aires), Andrés Borenstein (economista jefe de Econviews), Luis Secco (execonomista jefe del Estudio Broda y exjefe de Gabinete de Asesores del Banco Nación entre 2016-2017), Julia Pomares (extitular de Cippec y actual jefa de asesores del jefe de Gobierno porteño), Daniela Ramos (especialista en economía del conocimiento), Martín Etchegoyen (exsecretario de Industria entre 2015-2018) y Fernando Grasso (exsecretario de Industria entre 2018-2019).

En lo que respecta a la agro, el encargado es Ricardo Negri (exsecretario de Agricultura), y en la minería Santiago Dondo (exsubsecretario de Política Minera entre 2015 y 2017).

“No habrá programa económico sustentable sin crecimiento sostenido de las ventas externas. La restricción no es externa sino interna: no es que no tenemos capacidad de generar divisas, sino que somos incapaces de retenerlos voluntariamente, derivando en restricciones cambiarias (cepos) que retroalimentan la desconfianza”, dijo Rodríguez Larreta, luego de la reunión.