Cómo es el "dólar tarjeta para extranjeros" con el que el Gobierno busca engordar las reservas

La necesidad del Gobierno de hacerse de dólares para engordar las reservas del Banco Central es lo que motorizó el reciente anuncio del "dólar tarjeta para extranjeros". Esta medida tiene como único objetivo evitar que los turistas que llegan del exterior cambien divisas en las cuevas y comiencen a utilizar sus tarjetas de crédito, algo que hasta ahora ocurría muy poco por las disparidad entre el dólar oficial y el blue, lo cual disparaba las recomendaciones en las redes sociales de aquellos que extranjeros que llegaban al país y se encontraban con este escenario.

Desde mañana, los extranjeros que utilicen la tarjeta de crédito para cualquier pago lo hará al valor del Dólar MEP, que es oficial y que actualmente se ubica en torno a los $291. De esta manera ya no les será tomado al valor del dólar oficial del Banco Nación, que cotiza alrededor de los $164, sino al Dólar Bolsa o MEP.

Con esto, el Gobierno se asegura que quien llegue del exterior ya no tenga que recurrir al mercado informal para cambiar los dólares y obtener un buen rendimiento ya que si utilizan la tarjeta de crédito tendrán un beneficio similar. Y a diferencia de lo primero, en este caso las divisas sí irán a las reservas del Banco Central.

El turismo extranjero suele dejar en el país unos 250 millones de dólares por mes, de los cuales estiman que tan sólo 30 millones son los que ingresan al mercado formal. Con esta nueva medida, las autoridades apuntan a recaudar unos 1.100 millones de dólares en lo que queda del año.

- ¿Cómo será el procedimiento de la nueva normativa?

Los turistas consumen con la tarjeta. La tarjeta convierte ese gasto al tipo de cambio fijado para los turistas del exterior. Los turistas pagan en dólares a las tarjetas y las empresas emisoras venden esos dólares en la Argentina a través del mercado financiero. Luego le pagan en pesos a los comercios o servicios.

- ¿Cuál es el objetivo principal de esta normativa?

La idea central de esta normativa es que los turistas no residentes que visiten el país puedan utilizar medios electrónicos de pago para mayor seguridad y comodidad.

- ¿Cómo se calcula el tipo de cambio?

El tipo de cambio a utilizar será el dólar MEP con los bonos más líquidos. Hasta hoy se utilizaba el del dólar oficial del Banco Nación. Las administradoras de tarjeta de crédito podrán cobrar una comisión por dicha operación

¿Desde cuándo va a estar vigente?

La norma entrará en vigencia mañana viernes, después de ser publicado en el Boletín Oficial.

- ¿Ya se habló con los bancos para que puedan instrumentarlo?

Esta normativa, a diferencia de otras, no se instrumenta a través de los bancos sino de las operadoras de tarjeta de crédito. Los bancos intervienen en los gastos de los argentinos en el exterior y no en los de los extranjeros en la Argentina. Intervienen los bancos de las tarjetas del turista que pagan los consumos, a los que igual no se les altera nada.

- ¿En la medida intervienen todas las operadoras de tarjeta de crédito?

Las operadoras podrán vender los dólares en el mercado financiero. Tienen la obligación de ingresarlos y liquidarlos al dólar MEP.

- ¿Es para todos los turistas, de cualquier país?

Sí, para todas las personas que tengan una tarjeta del exterior y no residan en Argentina.

¿Cómo identifican que la tarjeta es de un extranjero?

Del mismo modo que ya se hace. Los chips y el ruteo de las tarjetas indica qué banco y en qué país fue emitida.

- ¿Qué pasa con los argentinos que tienen tarjetas emitidas en el exterior?

Si residen en el exterior y pagan con tarjetas del exterior, tienen el mismo beneficio.

- ¿Es sólo para tarjetas de crédito o también de débito?

Es para crédito, débito y también para las prepagas.

- ¿Esto va a afectar las reservas del Banco Central? ¿El Banco Central va a pagar la diferencia de precio?

El Banco Central dejará de percibir el monto mínimo que las operadoras de tarjeta de crédito hasta ahora vendían en el mercado financiero (aproximadamente 30 millones de dólares por mes. La ventaja es que los dólares que ingresen las operadoras de tarjetas de crédito para vender ahora en el mercado financiero engrosarán las reservas al quedar depositadas en las cuentas de los vendedores.