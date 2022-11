VIDEO. Peligro, bicisendas: ciclistas y conductores de La Plata se quejan por el "abandono"

Las bicisendas vuelven a quedar en el foco por nuevas denuncias de "abandono". Varias quejas llegaron al WhatsApp de EL DIA (+5492214779896) en las que coinciden en que distintos sectores de La Plata las mismas generan "más un peligro que un beneficio para los ciclistas", según manifestaron.

Por caso, uno de los últimos reclamos llegó por parte de un usuario que transita por la que está emplazada en diagonal 74, y precisamente el tramo que recorre desde la calle 16 a la 19. "Están los bloques torcidos hace tiempo y nadie los arregla. Se van a lamentar cuando se produzca un accidente. Es un abandono porque hace tiempo que están destrozadas", aseguró el vecino platense.

Según las imágenes que envió, se puede observar cómo uno de los elementos de cemento se encontraba sobre el camino en el que deben transitar las bicicletas lo que claramente pone en riesgo al ciclista. En una recorrida de esta diario se pudo comprobar que se repite en otros sectores.

"Es un peligro. No se por qué se volvieron a romper. Las bicisendas están bien pero así son un peligro para los ciclistas", manifestó un automovilista ante la consulta de EL DIA. "Achicaron la calle, no se puede estacionar. Yo no hubiese puesto nada, no se puede transitar", dijo otro conductor, quien agregó: "Para mí es un peligro. Del otro lado una chica se chocó el cordón".

Un ciclista también dio su parecer: "Principalmente es un peligro de noche. Durante la semana estuvo destrozada esta bicisenda. Faltan pedazos y otros están rotos". Además dijo que "Hay que arreglarlas porque es un peligro que estén así. No se puede circular".

Accidentes y un viejo reclamo

Cabe recordar que este año, en enero, se registraron dos accidentes en menos de una semana en la bicisenda que se habilitó en esa arteria muy transitada, que volvieron a poner en foco a este nuevo elemento en las calles de la Ciudad. Hay conductores que entienden la aparición de esta nueva estructura urbana como un gesto de convivencia con ciclistas y otros que critican cómo se implementaron y los materiales que se utilizaron, principalmente por los bloques de hormigón que separan los espacios.

Uno de los accidentes había ocurrido en diagonal 74 entre 62 y 63. El conductor de un auto que iba en dirección a Parque Castelli dijo que “rozó” uno de los bloques de cemento pintados de amarillo y destruyó el vehículo. Además, en la última semana de 2021, una combi había golpeado, de manera similar, los bloques de material en diagonal 74 y 57, a metros de una escuela y el vehículo también terminó en el taller de reparaciones con un alto costo para reponer el tren delantero.

En aquella oportunidad se advertía que aunque sólo trascendieron dos casos, en el barrio apuntaron que ya hubo cerca de 10 episodios similares.

Desde la Comuna se apuntó que “amén de las imprudencias o distracciones que se pueden generar en los conductores, las ciclovías se instalaron con las condiciones necesarias y reglamentarias para evitar los accidentes viales y optimizar la seguridad de los ciclistas, con elementos técnicos que optimizan la circulación de todos los vehículos y resguardan a los de menor porte". Y agregaron que “el proyecto de ciclovía en diagonal 74 consiste en la implementación de un carril unidireccional, exclusivo, protegido y seguro para la circulación de bicicletas en el tramo de que va desde el cementerio local a plaza Moreno”.

Respecto del diseño geométrico vial, indicaron que “si bien se produce un ajuste del ancho útil de la calzada, dicha modificación permite mantener los dos carriles de circulación de vehículos particulares con un separador de un cordón construido en hormigón premoldeado y pintado con pintura reflectante color amarillo”.