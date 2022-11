La Plata y un viaje al mundo Celta: desembarca este sábado una gran fiesta medieval

Este sábado 5 de noviembre a partir de las 12 y hasta las 21 se realizará un encuentro de expositores y artistas de la cultura medieval y el folclore celta en el Paseo del Bosque, a metros del museo de Ciencias Naturales de La Plata. Se trata de un evento para toda la familia donde se puede encontrar desde esculturas, libros, música, trajes medievales hasta comidas y bebidas inspirados en diversas culturas temáticas dentro del mundo mágico e historia medieval.

"Una actividad de unión de colectividades irlandesas para la transmisión de nuestra cultura. Contaremos con elementos autóctonos, música, danzas, exposición literaria, charlas. Contaremos con muestra de recreacionistas históricos, exposición de danzas, música celta, difusión de las artesanías locales, promoción de la cultura celta", sostuvo una de las organizadoras, María Sol Brizuela, conocida en ese ambiente como Devlin Belacqua. Además aseguró que la actividad fue catalogada como de interés cultural por el Consejo Deliberante platense.

Según explicó Brizuela, esta celebración retoma la llegada de los Tuatha (hijos de la diosa Dannan) hacia la isla de Irlanda, los cuales llegan en numerosos barcos portando cuatro elementos mágicos que contienen la esencia y sabiduría de esta tribu: la espada de Nuada, la piedra del destino, el caldero de Dagda y la lanza de Luj. Tomando como eje esta esencia, y siguiendo la tradición del calendario Celta, llegada de la primavera, el evento representa "un momento de regocijo, abundancia y goce en el estrecho vínculo de la naturaleza con la comunidad, junto a su relación con el mundo espiritual de los seres elementales, presentando así, una diversidad de artistas, artesanos y gastronomía que estarán ligadas a esta celebración en su momento histórico y cultural".

Los cuatro elementos estarán representados en sectores con diversas presentaciones: Lia Fail o Piedra del destino, que es el Sector Expositores; La espada invencible de Nuada, Sector Recreacionistas Históricos; Caldero de Dagda, Gastronomía; y La Lanza Infalible Lugh, Espectáculos / Bandas / Danzas.

Por su parte Gastón Azcona, otro de los organizadores del encuentro en La Plata, da cuenta que la tradición del muñeco en la Ciudad se traslada al mundo medieval. "Me integre al grupo hace un año este mes, siempre me gustó la cultura celta/medieval desde chico por películas, libros y bueno hoy en día con series de estás temáticas", sostuvo, al tiempo que agregó: "La idea de hacer un muñeco venía desde hace un tiempo dando vueltas, mi amiga sol -realizadora de este evento - me insistía pero nunca podíamos llevarlo a cabo, ya que no teníamos lugar, materiales ni dinero para realizarlo, hasta que esté año con el grupo de muñecos 13 y 74 suspendimos la construcción del muñeco para este fin de año, así que nos quedaron los materiales que ya habíamos comprado en enero en nuestro galpón".

Luego siguió contando que "Martin Fallocca y Santiago Carozzi, dos de los organizadores de los muñecos de fin de año, me dijeron que si quería hacer algo chico que use los materiales, así que justo se dio en el contexto de este nuevo evento medieval de este sábado 5 de noviembre, y propuse la idea al grupo y todos nos pusimos a trabajar para realizar esta figura de 3 metros de altura". Esa obra de arte será exhibida este sábado para que todos se puedan sacar una foto y den una pequeña donación por la construcción de este muñeco, según revelaron. "Obviamente no será quemado en el Bosque porque no se puede ya que tenemos árboles únicos en esa parte de la Ciudad y tenemos que cuidarlos entre todos. Aún así, será quemado a fin de año en algún lugar aún por definir, y cuando termine este evento el muñeco volverá al galpón en dónde lo construimos en Meridiano V", dijo Azcona.

Sobre si cree que la cultura medieval y celta gana cada día mas adeptos aseveró: "Si, todo gracias a series como 'los anillos de poder' y 'la casa de los dragones', que hace que la gente pueda conocer un poco de esto. Pero la constancia de eventos similares al nuestro que se realizan en toda la Provincia genera un público que cada día crece mucho más. Nos dimos cuenta de esto cuando realizamos la edición del Tuatha en mayo último, en una quinta de City Bell, y cobramos entrada con miedo pensando que no iba a ir nadie, pero aún así se llenó de gente ataviada. Vendimos todo y fue un éxito".