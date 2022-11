En otra jornada agobiante en La Plata, nuevos reclamos por escasez de agua

En otro día con el termómetro al rojo vivo, y con algo más de humedad, en La Plata continúan los reclamos por los problemas con el suministro de agua de red de la empresa Aguas Bonaerense (ABSA).

Esta vez las quejas brotaron desde 604 y 116, Villa Elvira, por "un corte total de agua". Así lo aseguró Mirta, quien añadió que el faltante afecta a buena parte de los barrios Villa Montoro y Villa Alba.

"Hicimos el reclamo a ABSA. Dicen que lo solucionan en el transcurso del día, pero es un cuento, porque venimos con varios días seguidos sin agua. Y cada vez hace más calor. Es insoportable", lamentó la mujer.

Otro reclamo vecinal es la baja presión, tal como consignaron desde 489 y 20, Gonnet. "Ayer había un hilito y ahora nos quedamos completamente sin agua", aseguraron usuarios de ese sector.

En tanto, desde 16 entre 76 y 77, Altos de San Lorenzo, plantearon que "no alcanza la presión mínima que tenemos en las canillas", afirmó Gloria. "Antes al menos teníamos algo de noche, pero ahora no sale nada". "Es un problema que data de unos 15 años, pero en este último tiempo empeoró completamente y no damos más", expresaron.

En los últimos días, a raíz de la falta de agua, vecinos de distintos barrios salieron a la calle a manifestarse.

En tanto, la empresa ABSA adujo que la sequía prolongada desde 2021 derivó en una reducción de la producción de agua potable, lo que a su vez provocó que el servicio funcione con baja presión. En ese contexto, indicó que se realizan "acciones permanentes para sobrellevar la situación".