Qué se dijeron: así fue el saludo de Messi y Lewandowski antes del crucial partido

Minutos antes de que la pelota empiece a rodar en el estadio 974 de Qatar, el capitán de la selección argentina Lionel Messi y su par polaco, Robert Lewandowski, estrecharon sus manos en la previa de un partido que definirá futuro de los octavos de final.

Pese a toda la tensión que se había formado por el encuentro de ambos, el saludo fue respetuoso.

¿Qué habían pasado? Todo comenzó con lo que intentó ser un elogio de Messi, durante la ceremonia del Balón de Oro 2021, que entrega la revista France Football, cuando dijo que en la de 2020, vacante por la pandemia de Covid, el premio debió haber sido para Lewandowski.

Es que el atacante polaco entendió que la frase no era genuina: “Pidió un Balón de Oro para mí, pero ni siquiera me votó en el premio The Best”, declaró. Lewandowski se refería a otra compulsa por elegir a los mejores, en la que hubo una votación pública, y Lío no lo había elegido.

Curiosamente, hoy Lewandowski es figura del Barcelona, el equipo histórico de Messi, luego de haber dejado el Bayern Munich tras varias temporadas.

El historial de Messi vs. Lewandowski, antes del duelo

Hasta el momento, el balance es favorable para el polaco: siendo el argentino jugador de Barcelona y el europeo de Bayern Múnich, las estadísticas están del lado de Lewandowski que salió vencedor en dos de ellos, mientras Messi solo ganó una vez. No obstante, dato no menor: ambos han marcado los mismos goles (dos).

Dos de estos duelos fueron en las semifinales de la Champions League 2015, que conquistó Barcelona, en el que cada equipo ganó un partido. El de ida, en el Camp Nou, la victoria fue el local que se impuso por 3-0, con dos tantos de La Pulga. En la vuelta, ganó el Bayern 3-2: Lewan anotó uno de los goles del club bávaro.

La más reciente data del 14 de agosto del 2020, por los cuartos de final de la Champions, disputado a partido único por el protocolo de coronavirus. El Bayern aplastó a su rival en el histórico 8-2, donde el polaco hizo uno de los ocho tantos. Luego se proclamó campeón, la única que consiguió hasta el momento.

Vale mencionar que nunca han coincidido sobre el terreno de juego con sus respectivas selecciones. Lewandowski defendió a su selección en 136 partidos y anotó 77 goles; Messi disputó 167 y anotó en 93 ocasiones.