Quejas por bicisendas en mal estado en diagonal 74

Las bicisendas vuelven a quedar en el foco: esta vez con reclamo por el estado de “abandono”.

Según le dijo un lector a este diario, con los bloques de hormigón torcidos, desalineados, generan “más un peligro que un beneficio para los ciclistas”. El usuario transita por la que está emplazada en diagonal 74 y en el tramo que recorre desde la calle 16 a la 19.

“Están los bloques torcidos desde hace tiempo y nadie los arregla. Se van a lamentar cuando se produzca un accidente. Es un abandono porque hace tiempo que están destrozadas”, aseguró el vecino.

Según indicó los separadores de cemento quedaron, en casos, sobre el camino en el que deben transitar las bicicletas, lo que pone en riesgo a quien va pedaleando.

En una recorrida de este diario se pudo comprobar que se repite en otros sectores. “Es un peligro. No se por qué se volvieron a romper. Las bicisendas están bien pero así son un peligro para los ciclistas”, manifestó un automovilista. “Achicaron la calle, no se puede estacionar. Yo no hubiese puesto nada, no se puede transitar”, dijo otro conductor.