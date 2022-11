A un camión se le cortó la dirección en el Centenario, se fue a la zanja y se le vino un cartel encima

De milagro no ocurrió otra tragedia esta mañana en La Plata. Es que un camión que llevaba un volquete fue protagonista de un incidente vial que no pasó a mayores sólo por fortuna.

Ocurrió cerca de las 7 de la mañana, cuando al vehículo de gran porte, que llevaba el pesado contenedor con escombros y circulaba sentido a Villa Elisa, en el semáforo del camino Centenario y 489 se le cortó la dirección, según le dijo a EL DIA su conductor, y terminó adentro de una zanja.

Pero eso no fue todo ya que por el fuerte impacto tras la pérdida de control, un enorme cartel publicitario terminó encima del rodado. Esa enorme estructura de fierros no golpeó al conductor de milagro, por lo que no sufrió heridas.

La suerte también estuvo de su lado ya que el camión terminó tomando la dirección de la zanja que va por un lateral de esa vía, ya que si hubiese terminado del lado de la rambla divisoria estaríamos hablando de al menos varios autos dañados ya que la circulación a esa hora empezaba a tornarse masiva.

Lo cierto es que el hombre pudo salir por sus propios medios del vehículo y aguardaba auxilio mecánico. Muchos fueron los curiosos que aminoraban la marcha para intentar ver lo ocurrido, y eso empeoraba el tránsito, generando demoras.