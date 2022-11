Reapareció Cristina: palos a Macri y reclamo a Alberto

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner aseguró que va “a hacer lo que tenga que hacer” para lograr que el pueblo pueda “organizarse en un proyecto de país” que “vuelva a recuperar la ilusión, la fuerza y la alegría”, planteó la necesidad de establecer un “nuevo acuerdo democrático” que destierre la “violencia” como forma de “hacer política” y convocó a construir un “consenso económico” que involucre a las dirigencias políticas, sindicales y empresariales y que permita llevar adelante un “modelo de país”. Todo un discurso de campaña aunque dio pocas certezas sobre si será candidata el próximo año.

Si volvió a apuntar contra su sucesor en la presidencia, Mauricio Macri, y hasta deslizó que su entorno podrían haber financiado intento de magnicidio que sufrió.

La vicepresidenta participó como invitada de un plenario de delegados de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), en Pilar, en lo que fue su primera aparición en un acto masivo, tras el intento de asesinato que sufrió el pasado 1 de septiembre en el barrio porteño de Recoleta.

Desde el microestadio municipal de Pilar y escoltada por el secretario general de la UOM, Abel Furlán, y el intendente local, Federico Achaval, Cristina Fernández dejó varias definiciones políticas y económicas: indicó que el problema de “precios y salarios” debe ser abordado desde los “números concretos”, dijo que es el Gobierno el que tiene que “terciar” en la “distribución del ingreso”, y propuso que una de las vías para recuperar la participación de los trabajadores en el PBI tiene que ver con que “vuelvan a pagarse los salarios vinculados con la productividad”. En esa línea, también mandó un mensaje al presidente Alberto Fernández, sin nombrarlo. Es que reclamo una suma fija para los trabajadores frente a la creciente inflación, propuesta que desde la CGT, más cerca del jefe de Estado, rechazan de plano.

Y no podían faltar los cuestionamientos al accionar de un sector del Poder Judicial que, según consideró, “la quiere de acusada, pero no de víctima”.

EL FUTURO POLÍTICO

Ante un recinto de trabajadores y dirigentes del kirchnerismo, la vicepresidenta dejó entrever que aún está abierto su futuro político de cara al proceso electoral que se avecina y planteó que la recuperación salarial debe ser uno de los ejes de la gestión en el tiempo que viene.

“Voy a hacer lo que tenga que hacer para lograr que nuestro pueblo, nuestra sociedad, pueda organizarse en un proyecto de país que vuelva a recuperar la ilusión, la fuerza y la alegría de nuestra gente”, remarcó, por otro lado, en lo que fue la definición más comentada de su discurso, pronunciada en un momento en el que el oficialismo, en particular el kirchnerismo, discute cuál será su rol en las elecciones presidenciales, aunque su hijo Máximo Kirchner haya deslizado que no la ve en esa candidatura.

Tras observar algunos aspectos de la gestión, reivindicó la decisión que ella misma tomó en 2019 de compartir la fórmula con ALberto F. una relación ya rota.

Una dialéctica estudiada para no dar precisiones sobre su candidatura

Definiciones

“Esos presuntos indignados que agredían, insultaban, no eran indignados, eran gente pagada por gente del macrismo”

“Una Justicia que, ya estoy resignada, no va a investigar nada, porque me quieren de acusada, pero no de víctima”

“Es necesaria una suma fija para trabajadores.”

“Es mentira que los salarios aumentan la inflación”

“Voy a hacer lo que tenga que hacer para que el pueblo recupere la alegría”

“La alegría de que el sueldo alcanzaba, la alegría de ir al trabajo, la alegría de saber que había futuro. Esa alegría nos la merecemos los argentinos y argentinas”