Ruidos molestos y picadas de motos y autos en el Bosque: qué dicen los vecinos de la zona

En los últimos días, se ha hecho una constante las quejas de los vecinos que viven en la zona lindera al Bosque, por los ruidos de autos y motos durante la madrugada de los fines de semana, hasta altas horas de la noche.

Según comentan los propios denunciantes, la policía no suele acudir al lugar y estos eventos suelen ocurrir con frecuencia, representando una gran molestia entre los mismos.

"¿Qué significa el ruido infernal de motos y explosiones de caños de escape en éstas horas de la madrugada?, es en la única ciudad del mundo que se permite esto", dice uno de ellos indignados. Otro, acota: "Vivo a unas 4 cuadras del bosque y estoy cansada como tantos vecinos de las picadas. Todo el fin de semana estuvieron fatales. Ayer hasta las 5 de la madrugada. Hoy a la madrugada hice una denuncia al 911 y el sábado a la madrugada otro. ¿Cómo se soluciona esto? ¿Tiene que haber un muerto?".

Estas pedidos desesperados de los vecinos, llevan varios meses y por el momento, no han encontrado respuesta alguna.

En la misma línea, otro de los denunciantes, le manifiesta a este medio: "Ya hoy es la tercera noche consecutiva y es imposible dormir con las explosiones y los ruidos. La policía esta en el bosque, junto a ellos y parecería que están de fiesta; quise tomarle unas foto tomando mate y se bajaron a pedirme el documento y me averiguaron los antecedentes. Es indignante. Desde la 9na (Comisaría) dicen que no pueden hacer nada y el 911 tampoco parece servir! ya no podemos hacer nada, parece que nos estuvieran echando del lugar!".

Siguieron los reclamos

"Los vecinos de la zona de 1 y 54 estamos hartos de las motos que pasan en caravana haciendo ruidos insoportables todos los días. Por favor necesitamos que esto se difunda. No aguantamos más. Los chicos con autismo no lo toleran. Basta! Ayúdennos a difundir por favor", comenta uno de ellos.

A su vez, otro agrega: "Es tremendo no poder dormir una noche 5 horas seguidas. Ya es una burla a la sociedad y a quienes tienen que ordenar la sociedad. Sus derechos terminan donde empiezan los nuestros? Es una falta total de respeto".