La veterinaria de La Plata escrachada y clausurada rompió el silencio y convocó a una marcha

El pasado viernes, tal como informó este diario, una veterinaria de La Plata, ubicada en calle 1 entre 74 y 75, fue clausurada tras varias denuncias recibidas por parte de clientes que aparentemente llevaron a sus mascotas al lugar y se las devolvieron muertas y en mal estado.

A raíz de estas graves acusaciones se desató una investigación y de acuerdo a información oficial, el no contaba con la habilitación correspondiente y esto fue comprobado por EL DIA, que asistió a las puertas del local y habló con dos de las damnificadas.

Luego de que el tema trascendiera, durante los últimos días la veterinaria rompió el silencio y se defendió de las acusaciones. Incluso convocaron a una concentración en la veterinaria este miércoles a las 20 horas.

"En nuestra veterinaria sentimos profundo amor por nuestra profesión, la cual elegimos y dedicamos años de estudio. Para curar. Lamentamos la pérdida de todo animal pero esta semana nos fue imposible trabajar con tanto miedo, tanta amenaza, ataques. Y tanta desprotección", expresaron, y además agregaron que "se realizarán las acciones legales para todo aquel que corresponda. Y seguiremos dando lo mejor de nosotros. Día a día. Como hasta ahora. Para eso nos formamos. Gracias a todos los que nos acompañan y nos apoyan. El equipo de Veterinaria San Roque".

A raíz de esta publicación algunos vecinos y clientes expresaron su apoyo aludiendo además que el trato "siempre fue bueno".

Las denuncias a la veterinaria

Helena, de nacionalidad rusa, que se encuentra hace apenas 3 años viviendo en La Plata y llevó a su gato a castrar a esta veterinaria: "El gatito era muy lindo, muy amigable. Era como mi hijo, mi amigo. Estaba siempre respondiendo a mis llamadas. Dormía conmigo. Siempre estaba jugando con él. No tenía enfermedades y tenia solo dos años. Nos los entregaron lleno de líquido, con la lengua afuera. Yo trataba de recuperarlo en casa. No creo que acá hicieron todo para salvarle la vida. Es algo muy feo", remarcó indignada.

Otra de las denunciantes es Raquel, quien llevó a su perro por una gastroenteritis y también se lo devolvieron sin vida: "Me lo llevé con el esófago perforado, con sangre en los pulmones. Yo lo vine a buscar el martes a 14 horas y me dijeron que estaba bien, que estaba con diarrea nada mas. Cuando lo llevo a otra veterinaria, me lo entregan muerto y ensangrentado, ya no podían hacer nada. No me gustó la manera como se manejaron, ya que lo tenían en una jaula, todo sucio".