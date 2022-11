VIDEO. La Plata: le entregan el perro "muerto y ensangrentado", y denuncian a la veterinaria, que fue clausurada

Una veterinaria de La Plata, ubicada en calle 1 entre 74 y 75, fue clausurada este mediodía tras varias denuncias recibidas por parte de clientes que aparentemente llevaron a sus mascotas al lugar y se las devolvieron muertas y en mal estado.

Este comercio, de acuerdo a información oficial, no contaba con la habilitación correspondiente y esto fue comprobado por EL DIA, que asistió a las puertas del local y habló con dos de las damnificadas.

Una de ellas es Helena, de nacionalidad rusa, que se encuentra hace apenas 3 años viviendo en La Plata y llevó a su gato a castrar a esta veterinaria: "El gatito era muy lindo, muy amigable. Era como mi hijo, mi amigo. Estaba siempre respondiendo a mis llamadas. Dormía conmigo. Siempre estaba jugando con él. No tenía enfermedades y tenia solo dos años. Nos los entregaron lleno de líquido, con la lengua afuera. Yo trataba de recuperarlo en casa. No creo que acá hicieron todo para salvarle la vida. Es algo muy feo", remarcó indignada.

Otra de las denunciantes es Raquel, quien llevó a su perro por una gastroenteritis y también se lo devolvieron sin vida: "Me lo llevé con el esófago perforado, con sangre en los pulmones. Yo lo vine a buscar el martes a 14 horas y me dijeron que estaba bien, que estaba con diarrea nada mas. Cuando lo llevo a otra veterinaria, me lo entregan muerto y ensangrentado, ya no podían hacer nada. No me gustó la manera como se manejaron, ya que lo tenían en una jaula, todo sucio".

A su vez, ella confirmó que termina sacando del lugar al animal, debido a que no le gustaba el aspecto y además, lo veía muy deteriorado: "Lo llevé a otro lado porque no confío. Cuando veo el estado del `gordo´ (perro), me di cuenta que se estaba muriendo. No estaba respirando".

Finalmente, esta veterinaria no tenía la habilitación correspondiente y terminó siendo clausurada. "Tiene una causa porque casi mata a tres caballos en un country. Yo hice la denuncia. Ellos hicieron un maltrato animal. Lo traje para una gastroenteritis y le metieron una zonda que no tenían porqué metérsela, porque era para lavarle el estómago, cuando estaba totalmente limpio. Al ingresarle esa zonda, lastimaron su esófago y sangró durante tres días y nadie me avisó", señaló Raquel en diálogo con este medio.