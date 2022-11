CancelenElMundial: una provocadora campaña busca prevenir infartos emocionales

No es novedad que seguir las instancias del Mundial no es precisamente la actividad más recomendable si se tiene cierto riesgo cardiovascular. Con cada Copa del Mundo las tasas de infarto se disparan de manera alarmante entre la población masculina de mediana edad.

Frente a esta realidad observada en todos los países que viven el fútbol con cierta pasión, la Fundación Cardiológica Argentina (FCA) y la Sociedad Argentina de Cardiología (SAC) lanzaron una provocadora campaña en las redes que busca concientizar sobre el riesgo de sufrir en las próximas semanas un ataque al corazón.

La campaña, que se viralizó en las redes sociales con el hashtag #CancelenElMundial, no solo ha logrado instalar esta problemática sino identificar y alertar mediante inteligencia artificial a muchas personas que podrían afrontar durante los partidos un mayor riesgo cardiovascular.

Con el apoyo de periodistas deportivos, influencers y famosos, las organizaciones médica lanzaron la campaña a través de la cual se propone la cancelación del mundial de fútbol masculino a disputarse en Qatar desde el próximo 20 de noviembre como una forma de cuidar la salud.

Luego, con inteligencia artificial detectaron las respuestas más enojadas ante el pedido de cancelación y se les envío a esos usuarios de redes la recomendación de que se realicen estudios cardiológicos preventivos para reducir el riesgo de un infarto durante el Mundial.

Algunos estudios indican que el riesgo cardiovascular se eleva hasta un 75% durante el Mundial

Las situaciones de “suma emoción pueden repercutir en eventos cardiovasculares, como infartos”, explican los impulsores de la iniciativa al señalar que “en cada mundial, los países más futboleros sufren incrementos de paros cardíacos”.

La iniciativa comenzó en el marco del Día Mundial del Corazón con un tuit del periodista Nicolás Cayetano que invitaba a sus seguidores a unirse al hilo #CancelenElMundial para evitar los infartos, y rápidamente se sumaron otras figuras reconocidas del deporte y los medios de comunicación.

En menos de diez horas #CancelenElMundial obtuvo 7 millones de impresiones que, además de convertir el tema en tendencia, fueron sometidas a un programa de inteligencia artificial que reconoció entre ellas las reacciones de mayor enojo para invitar a las personas que las postearon a someterse a un chequeo cardiovascular”.

“Esto es sólo el comienzo de una serie de acciones que continuaremos para asegurarnos que los infartos en el mundial de Qatar 2022 no incrementen en Argentina. Estamos muy agradecidos con todos los que colaboraron para hacer de esta idea un éxito”, comentó Ana Salvati, presidenta de la Fundación Cardiológica Argentina.

“Estamos muy emocionados con el alcance de esta acción. Esperamos que la gente tome conciencia, y se hagan chequeos para que todos podamos celebrar el Mundial”, dijo por su parte, Mariano Falconi, vicepresidente de la entidad profesional.

Como adelantaron desde la entidad, durante las próximas semanas continuarán con otras iniciativas para que este campeonato mundial los infartos desciendan en el país. Entre ellas está previsto medir en tiempo real el sentimiento de los argentinos durante los partidos de la selección.

CUIDADOS Y SEÑALES DE ALERTA

Incremento de la presión arterial y de la frecuencia cardíaca, liberación de adrenalina por ansiedad y hostilidad, más la alteración en ocasiones de las horas de descanso y sueño, constituyen algunos de los factores que más inciden en el aumento de infartos durante el Mundial.

“Lo ideal es que los pacientes cardíacos tengan más cuidado con los excesos durante los partidos”

Para reducir este riesgo los especialistas recomiendan asegurarse que los valores de presión arterial, azúcar y colesterol en sangre “están bajo control” y “limitar el consumo de alcohol, grasas animales y cigarrillos, o no fumar” durante los partidos.

“Si no te hace bien el fútbol, no lo mires, y si te pone nervioso el relator que está transmitiendo el partido, escuchalo mudo”, dice el cardiólogo Jorge Tartaglione, quien además recomienda a quienes toman medicación no dejar de hacerlo y ser “más preciso” que nunca en esa ocasión.

“Lo ideal es que los pacientes cardíacos tengan más cuidado con los excesos que el resto de los mortales”, dice el profesional.

En los casos donde la emoción futbolera puede desatar alguna complicación de salud se recomienda prestar atención a los principales signos de alarma que requieren consulta inmediata, como dolor en el pecho, mandíbula o brazos; falta inusual de aire y dificultad para hablar o entender lo que otros están diciendo.

A esta lista se suma la parálisis o entumecimiento de un brazo o pierna, junto con el dolor súbito e intenso de cabeza y los problemas de equilibrio y coordinación, añadió Alcalá.

Como la distinción no es sencilla, el cardiólogo remarca la importancia de “dejar el televisor de lado o solicitar ayuda dentro del estadio” ante la duda si se presentan síntomas sugestivos de un evento cardiovascular, ya que el tiempo de demora hasta el tratamiento “modifica sustancialmente el pronóstico”.

TEMA DE INVESTIGACIÓN

Al ser uno de los deportes más populares del mundo, el fútbol generó más investigaciones sobre su relación con la salud cardiovascular de jugadores y espectadores. Una de ellas se realizó durante la eliminación de Inglaterra a manos de Argentina en Francia 1998, luego del tiempo suplementario y los penales, cuando el arquero argentino Carlos Roa atajó dos.

Ese día y en las 48 horas posteriores los infartos de miocardio se incrementaron en Inglaterra un 25% en comparación con el mismo período de años sin Copa Mundial.