Elon Musk confirmó que los tuits se ampliarán de 280 a 4.000 caracteres

Elon Musk, dueño desde finales de octubre de Twitter, confirmó que se ampliarán de 280 a 4.000 caracteres los mensajes en la red social, al referirse a la solicitud de usuarios y usuarias de extender la extensión de los tuits.



Un usuario de Twitter, Allan Obare, que cuenta con más de 10.000 seguidores en esta red social, publicó su pregunta arrobando al magnate sudafricano: "Elon, ¿es cierto que Twitter está aumentando el límite de caracteres de 280 a 4.000?", escribió.



Musk, quien frecuentemente interactúa con sus seguidores en la plataforma, respondió que "Sí" a través de un tuit que ya alcanzó más de 11 mil me gusta y mil comentarios tanto a favor como en contra de la decisión.



De la misma manera, el multimillonario anticipó en los últimos meses a través de su cuenta de Twitter, en la que tiene más de 120 millones de seguidores, diversas modificaciones que podrían ser oficiales para esta red social.

Twitter's character limit is expanding soon. Is there interest from my followers in occasional longer-form written posts breaking down how some of my more popular (novel, new, different, etc) photography is captured? https://t.co/uvKxoFrGcM