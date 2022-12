Denunció que un hombre la noqueó y desfiguró en una fiesta de egresados en La Plata

Este fin de semana, un festejo de una fiesta de egresados, terminó realmente mal en La Plata. Una joven denunció que fue agredida en la madrugada del sábado, en un salón de fiestas de la localidad de Melchor Romero, ubicado en 512 y 171.

Todo se dio a conocer tras posteos de amigas y familiares de la víctima en las redes sociales, donde denuncian que una chica había sido golpeada por un hombre, tras un conflicto que se generó en el mencionado local.

En las fotos que fueron publicadas se puede ver a la joven con un importante hematoma en uno de sus ojos y con una hinchazón propia del golpe que le habría ocasionado el hombre denunciado por el nuevo caso de violencia en nuestra ciudad, que ya registra cifras alarmantes, tal como publicó este lunes EL DIA en su edición impresa (vea: https://www.eldia.com/nota/2022-12-12-4-6-26-la-violencia-de-genero-sin-limites-en-la-region-policiales).

En un comunicado que realizó la joven junto a una imagen muy clara de cómo le había quedado su rostro, señaló: "Así me dejó la cara de la piña que me dio por querer defender a mi amiga de lo mal que la estaba tratando mientras nadie hacia nada. Me dejó inconsciente en el piso y huyó como una rata".

Siguiendo en esta misma línea, remarcó: "Quiero ver dónde están las que saltan por las pibas. Ahora son las primeras en callarse y esconderlo, que pena me da".

Por último, manifestó: "Jamás me metí en ninguna pelea en mi vida. El que me conoce lo sabe. Lo único que hice fue ayudar a una amiga. Ojalá no tengan que pasar por la misma situación y tengan a alguien que si salte por ustedes".