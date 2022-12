Campaña de dos escuelas contra la pirotecnia

Más de 1.200 alumnos de dos escuelas primarias de Etcheverry están movilizados con una campaña contra la pirotecnia sonora. Comenzó con los estudiantes de 2º C de la Primaria 61, donde un chico cada vez que escucha detonaciones se cubre los oidos y se esconde debajo del pupitre. “Es una tradición que celebran algunos y sufren muchos”, dijo una docente que forma parte de la movida que protagonizan los chicos con el armado de carteles y sus mensajes que cuelgan comercios de la zona oeste.

Este mes iniciaron la campaña y esperan “concientizar a la población” para que se deje de utilizar explosivos en cada festejo de fin de año.

“Hay muchos chicos autistas y otros con otros problemas que los lleva a padecer en cada estruendo. Hay que tomar en cuenta que se hace daño a terceros: chicos, abuelos, mascotas”, sostienen en la Escuela 61, junto a la Primaria 3, donde esperan que estas campañas se sostengan en el tiempo.

La movida de los chicos de segundo grado de la Primaria 61 contagió al resto de la comunidad educativa y se trasladó a la Primaria 3. Las madres de los chicos se transformaron en propaladoras de los mensajes de sus hijos y llevan los carteles a los comercios e instituciones de la zona oeste con el objetivo de amplificar el mensaje que surge de las entrañas de los alumnos: prohibición a la pirotecnia; no uses pirotecnia, seamos solidarios y festejemos sin ruidos molestos; más luces y menos ruidos, no a la pirotecnia sonora; y otros tantos carteles fueron elaborados por los chicos.

La campaña escolar, se anunció, se va a realizar en forma intensiva hasta el próximo jueves 22 de diciembre, cuando finalice el ciclo lectivo. Desean en ambas comunidades educativas que “haya más respeto y no festejen algunos sectores mientras otros sufren”.