La otra cara de los festejos en 7 y 50: comerciantes en llamas por los destrozos

Una vez que sonó el silbatazo final de Argentina-Croacia, bastaron unos pocos minutos para que la esquina de 7 y 50 se configure una vez más como el epicentro de los festejos albicelestes por el a la final del Mundial de Qatar 2022.

Desde 48 a 54, una marea de gente ganó la avenida y el tránsito se volvió caótico, aunque poco importó ese destalle frente a la felicidad generalizada. Los cánticos, la alegría y todo el fervor se extendió hasta entrada la noche y todo fue una fiesta.

Sin embargo, este escenario multitudinario tuvo una contracara, que llegó de la mano del descontrol, con algunos destrozos en comercios y ruidos molestos causados principalmente por motociclistas que jugaban a hacer wheelie y a sonar los caños de escape.

Esta situación la sufrió en carne propia un canillita de esa emblemática esquina, quien esta mañana se encontró con el puesto de diario absolutamente destrozado por la cantidad de personas que se subieron al techo para saltar y dar golpes contra los chapones, lo que provocó que la estructura terminara severamente dañada.

Asimismo, una agencia de lotería ubicada en ese punto neurálgico sufrió la rotura de una antena y el comercio no pudo continuar trabajando. De esa forma, el agenciero se perdió de trabajar durante buena parte de la tarde-noche.

"Al agenciero le rompieron la antena que lo conecta con Loterías y Casinos. Y hoy no puede laburar hasta tanto pueda solucionar eso. Al puesto de diario lo hicieron m...", relataron.

"Están todos los comerciantes enojados, pidiendo que pongan vallas si el domingo llega a ganar la Argentina, porque si ahora pasó esto, no imaginamos lo que pueda ocurrir si se gana el Mundial", añadieron.

Los ruidos molestos también fueron otra perla negra de la masiva celebración. Un vecino de 6 y 49 advirtió por los "fuertes ruidos que hacen los motociclistas que liberan sus caños de escape". "Van muchas familias jóvenes con niños muy pequeños, o bebés, y quedan expuestos a ese peligro. Yo que soy jubilado, esos estruendos me hacen mal. No me quiero imaginar lo mal que será para los oídos de un bebé", dijo.

El hombre advirtió que "si argentina sale campeón, el tumulto se va a multiplicar y el ruido de los caños de escape también, por lo tanto es una situación para tener en cuenta por parte de las autoridades".