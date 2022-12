¡Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar...!

El Mundial y el fútbol particularmente, tienen estas cosas. Por eso es tan hermoso y mueve pasiones. Alguna vez el genial Dante Panzeri, escribió aquello de “fútbol, dinámica de lo impensado”.

Por que tal vez, el partido que se esperaba fuese el más “chivo”, el más duro y en una instancia definitoria jugándose un lugar en la final de la Copa del Mundo, terminó siendo el más simple. El hincha no sufrió, y si bien pareció que al partido le sobró casi media hora, la gente lo aprovechó para disfrutar y empezar a soñar con la final del domingo.

Final del partido en Qatar y los abrazos que se multiplican / Dolores Ripoll

Todos los nervios y la ansiedad que hubo durante el día hasta las 4 de la tarde que empezó el partido, uno rato más tarde gracias al gol de penal de Lionel Messi y el 2-0 que marcó Julián Alvarez (a lo Mario Kempes en el `78 en la final con Holanda), prácticamente definieron todo y el entretiempo se vivió con más serenidad.

Como ocurrió ante Polonia (un miércoles a las 16) en aquel tercer partido para cerrar la primera fase, hubo que pasar la primera parte del día con obligaciones. Muchos carteles en comercios anunciando “atención de corrido de 9 a 15”, dejando en claro que luego no habría chance de atención después.

Final del partido en Qatar y los abrazos que se multiplican / Dolores Ripoll

Todo trámite bancario y en ministerios, quedó reducido también para antes de las 3 de la tarde.

Ni hablar en los colegios. Directamente algunos padres directamente no mandaron a sus hijos. Otros los retiraron pasadas las 15 para llegar con lo justo a ver el partido, y a los que no les quedó otra que llevarlos por un tema laboral, hubo establecimientos que al haber pocos alumnos colocaron un televisor en el patio para ver el juego juntos.

Los 28º grados de temperatura en algún momento golpearon a aquel que debió “patear” por el cemento del centro platense, pero no fue ni por asomo lo que se vivió por ejemplo el viernes pasado cuando se jugó ante Países Bajos.

El paso apurado para cumplir con las obligaciones y poder llegar con tiempo a estar frente a la tele estuvo a la orden del día.

El centro platense fue un caos vehicular una vez más, largas filas también por cincunvalación tratando de salir para los barrios en diferentes direcciones.

La casa de algún amigo o la propia esperaba mientras parecía que la hora no pasaba más.

En el aire había un sereno optimismo, no confianza, pero el equipo de Lionel Scaloni logró generar eso en la gente, sabe que el equipo dejará todo y tiene a un Messi “en llamas”.

Platenses que se juntaron en un bar y sufrieron ante la TV / Dolores Ripoll

“¿Y, quién juega al final, Paredes o Di María?”, era la pregunta cuando el mediodía ya estaba instalado.

Los bares fueron el refugio obligado para aquel que no pudo arreglar nada con nadie o no alcanzaba a volver a su casa. Una gaseosa, una pizza, un tostado, lo que sea para sacar el hambre y prepararse para vivir el partido.

Se sabía que el esfuerzo era el último en un día de semana tratando de gambetear las obligaciones, por que después la final es el domingo y por el tercer y cuarto puesto el sábado.

Tras el partido la gente salió una vez más a festejar / Dolores Ripoll

“La pucha, se me pasó rápido el Mundial, no lo puedo creer”, le comentaba un amigo al otro esperando ser atendido en un local de comidas rápidas sobre calle 47.

El celeste y blanco estuvo en todos lados. En las vidrieras, en los puestos sobre las veredas, los vendedores ambulantes ofreciendo banderas y camisetas. También en las rotondas y ramblas por 32.

En las inmediaciones de la esquina de 7 y 50 y plaza San Martín, se desplegó un Lionel Messi inflable gigante. La gente festejó a pleno / Dolores Ripoll

Para cuando arrancó el partido, aquellos que debieron quedarse en el laburo, se juntaron frente a la tele. En la calle, una vez más, ni un alma, otra vez por dos horas las calles y diagonales lucieron vacías.

En los bares y restaurantes hubo mucha gente que lo vivió intensamente. El cántico “Argentina, Argentina, Argentina...”, y el grito alentando al “diez” argentino, se repitió una y otra vez.

Grandes y chicos dieron otra vez rienda suelta a la alegría / Dolores Ripoll

Como quedó dicho, la Scaloneta lo resolvió de manera brillante y casi que no hubo tiempo para sufrir, y tampoco nadie se acordó que era “martes 13” y algo malo podía pasar, más allá de hacer “cuernitos” ante algún avance de Luka Modric y sus amigos.

Esta vez no se sufrió, más que nada esta vez se disfrutó el triunfo de la Selección. No se sufrió ni por asomo lo que pasó con Países Bajos por ir a penales; o con Australia tras su descuento; o aquel primer tiempo con México donde no había espacios hasta que se abrió con el gol del “10”. Ayer fue todo disfrute, gritos y aplausos.

Una familia viviendo el partido dentro de un restaurante / Dolores Ripoll

Una vez terminado el partido, automáticamente la gente salió a la calle a festejar. Familias enteras, jóvenes, chicos, chicas y camisetas con el “10” en la espalda.

Una vez más la esquina de 7 y 50 fue el el centro de todo. De un Messi gigante inflable; de banderas largas de casi una cuadra; bocinazos; humo celeste y blanco, y todo lo que hubiese con nuestros colores. En Plaza Moreno también se congregó mucha gente que llegaba por las diagonales caminando.

Juntos y felices por la Scaloneta, una imagen para el recuerdo en celeste y blanco / Dolores Ripoll

Lo mismo ocurrió en las ciudades de Berisso y Ensenada, con mucha gente cantando y saltando en las principales calles y plazas.

“Es un partido más, un partido más”, suplicaba un padre pensando en la final del domingo frente a un local sobre diagonal 80 comprando camisetas para sus pequeños hijos para ir a festejar.

Una vista aérea de la esquina de 7 y 50 recibiendo hinchas / EL DIA

“El que no salta es un inglés, el que no salta es un inglés”, partió de repente de un grupito de chicos cruzando para Plaza San Martín.

Cada calle fue una fiesta, y el atardecer inolvidable mientras las bicicletas, las motos y los autos seguían llegando al centro.

Cantando sin parar, por el nuevo triunfo de Argentina en la Copa del Mundo de Qatar / Dolores Ripoll

Obviamente el hit del Mundial cantado por “La Mosca” y escrito por un docente llamado Fernando Romero, se repitió una y mil veces. “Muchachos. Ahora nos volvimos a ilusionar. Quiero ganar la tercera. Quiero ser campeón mundial. Y al Diego, desde el cielo lo podemos ver, con Don Diego y con La Tota, alentándolo a Lionel...”.

En la plaza Belgrano de Ensenada apareció una nueva bandera / EL DIA

La tarde-noche de ayer todo el país fue una locura. En el Obelisco en Capital Federal, de Norte a Sur, de Este a Oeste, todo fue una verdadera locura. Millones de personas a lo largo y ancho del país disfrutando de un nuevo triunfo de Argentina y sabiéndose en una final.

“Por que los jugadores, me van a demostrar, que salen a ganar, quieren salir campeón, que lo llevan adentro, como lo llevo yo...”, fue otras de las canciones más entonadas por las calles, y que a miles de kilómetros la Selección Nacional también canta.

Festejo con un beso como premio especial / Dolores Ripoll

La noche ya estaba instalada y nadie quería irse a sus hogares. Seguramente la locura seguirá toda la semana, hasta el domingo al mediodía. ¿El rival? Obviamente se mirará que ocurrirá esta tarde entre Francia y Marruecos, pero lo importante es que Argentina estará...

Después de tanto esfuerzo, de haberse levantado de aquel tremendo golpe en el debut, hoy se pide un esfuerzo más. El lugar en la final ya está, pero para que la alegría sea completa y que el camino y el sueño se vuelva inolvidable, falta un pasito más... ¡solo uno más D10s!

Los chicos, tan enchufados como los grandes / Dolores Ripoll