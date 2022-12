¡A disfrutar a Messi!: "El domingo será mi último partido en un Mundial"

Más allá de su habitual perfil bajo, Lionel Messi repasó el camino a su segunda final del mundo desde aquel debut fallido ante Arabia e imaginó la alegría de los hinchas en Argentina.

“Pasan muchas cosas por la cabeza. Es muy emocionante ver todo esto. Ver a esta gente, la familia… Durante todo el Mundial fue algo increíble lo que vivimos. Vamos a jugar el último partido, que es lo que queríamos”, señaló el crack tras la victoria sobre Croacia. Además resaltó: "Estoy con mucha felicidad. Es poder disfrutar de esto, de terminar mi recorrido. El domingo será mi último partido en un Mundial, en una final. Es muy emocionante lo que viví en este Mundial. Es muy emocionante cómo lo está disfrutando la gente en la Argentina".

“Disfrutemos porque es extraordinario lo que venimos haciendo. Hace un tiempo que vengo disfrutando de esto. Desde que llegamos a este Mundial estábamos confiados en este grupo, de que lo íbamos a sacar adelante”, expresó el rosarino. “Después de perder con Arabia le pedimos confianza a la gente. Vamos a jugar una final más y a disfrutar de todo”, agregó el líder del seleccionado nacional.

Messi expresó que sabían que no eran los candidatos, pero que iban a dejar todo para lograr el objetivo. “Puertas adentro sabíamos que podíamos llegar a la final. No le íbamos a regalar nada a nadie. No éramos los máximos candidatos y demostramos partido a partido. Salimos de una difícil cuando perdimos en el primer partido, pero dimos todo”, agregó el capitán argentino.

“Me acuerdo de mi familia; son lo máximo. Me acompañó siempre. Pasamos momentos duros, buenos. Es disfrutarlo con ellos y la gente; en Argentina debe ser una locura”, expresó Messi, quien disputará su segunda final en una Copa del Mundo el próximo domingo ante el ganador del partido entre Francia y Marruecos.

Acerca del partido ante los croatas, Messi dijo que el equipo hizo “un partido muy serio, lo preparamos muy bien. Sabíamos que íbamos a tener que correr pero que también tendríamos nuestras ocasiones. Ellos se desordenan cuando pierden la pelota”, explicó.

Además, el capitán albiceleste elogió el planteo de Liones Scaloni. “El cuerpo técnico es muy bueno, no deja nada al azar. Cada detalle del partido te lo hace saber y después pasa”, manifestó.