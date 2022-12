Ahora aseguran que Alberto Fernández no irá a la final del Mundial

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, dijo hoy que el presidente Alberto Fernández y todo el gabinete "está pendiente" del resultado de la final del Mundial de fútbol, que el próximo domingo disputarán Argentina y Francia. Y en medio de las dudas sobre si viajará o no viajará a Qatar el mandatario afirmó que "no hay ninguna decisión tomada", abriendo la chance a un posible.

Sin embargo, fuentes oficiales señalaron que finalmente el jefe de Estado no viajará pese a que había sido invitado incluso por el mandatario de Francia, Emanuel Macron, con quien tiene una excelente relación.

Según se supo, la confirmación de que no viajará aún no se hizo debido a que se debe responder de manera oficial a la invitación de la FIFA, por eso la vocera no lo descartó más temprano.

"Fútbol y política no se mezclan. No nos interesa mezclar, tiene que disfrutarlo la ciudadanía. El Presidente tiene buena relación con (su par francés Emmanuel) Macron y han intercambiando chats previamente, pero no hay ninguna decisión tomada", dijo al ser consultada en rueda de prensa en Casa de Gobierno sobre si el Presidente viajará a Qatar de cara al partido del domingo próximo.

En la habitual conferencia de prensa de los jueves, la secretaria de Comunicación y Prensa también se refirió a la chance de que el mandatario reciba al plantel dirigido por el técnico Lionel Scaloni y liderado por Lionel Messi, más allá del resultado del partido del próximo domingo en el estadio Lusail.

"Estamos con buena parte de nuestro corazón en lo que suceda el domingo. Con agradecimiento enorme al equipo técnico y los jugadores. Fútbol y política no se mezclan. El Gobierno no se mete en lo que están llevando adelante los jugadores", manifestó Cerruti.