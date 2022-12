Pega el portazo: Alejandro Fantino afirmó que dejará Animales Sueltos

En la edición de este miércoles de "Animales Sueltos", su conductor Alejandro Fantino, afirmó que dejará el ciclo de debate y entrevistas que se emite por América TV.

"Faltan tres días para que termine Animales Sueltos. Ojalá termine Animales Sueltos con Argentina Campeón del mundo. El lunes me despido de este programa y no vuelvo más”, lanzó al aire.

Siguiendo en esta misma línea, remarcó: “Termino el programa el lunes. Ojalá pueda festejar Campeón del mundo Argentina. Me voy pa´ la casa, como decían en mi pueblo, y no sé cuándo voy a volver. Enero, febrero y marzo me voy afuera. Me casé hace poco...O sea, tengo ganas de disfrutar otras cosas de la vida. No sé cuándo vuelvo. No sé si vuelvo también".

En su discurso, Fantino manifestó que no sabe si seguirá haciendo TV abierta y sumó: "Me hinché las pe… de todo, de todo. Me harté. Y como me harté, tengo ganas de decir las cosas".