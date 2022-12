VIDEO.- El imponente gran danés de La Plata que salió Campeón de Mundo y dio la vuelta olímpica en Brasil

No sólo la Scaloneta da vueltas olímpicas en Brasil representando a nuestro país. El fin de semana, el momento de gloria fue para Milo, un imponente gran danés de 2 años de La Plata que se adjudicó el Campeonato Mundial Canino que organiza la prestigiosa FCI (Federación Cinológica Internacional), la federación internacional de Kennel Clubes más importante del mundo, que para esta edición 2022 adoptó como sede la ciudad de San Pablo, en Brasil.

Este lauro mundial de Milo llenó de alegría a su dueña, Paola Sisterr, quien resaltó desde City Bell que "el Mundial Canino es el título más importante que puede ganar un can". En escenario paulista, el gran Milo compitió con colegas de su raza de todo el mundo tan elegantes como él. Pero Milo se destacó por sobre todos ellos y el jurado se rindió a su porte.

"Participaron de todo el mundo. Muchos perros brasileños, colombianos, de Chile y de Estados Unidos, dado la cercanía. Es un evento que por lo general se celebra en Europa", contó Paola.

Acerca de la evaluación de los especialistas de la FCI, Paolo detalló que "se tiene en cuenta lo estético del perro, su belleza. También temperamento, la forma que más se adecúa al estándar de la raza, las piezas dentales, sus movimientos y otros detalles".

Sobre el recorrido de Milo en sus 2 años y la coronación en Brasil, dijo que "ganó exposiciones en todo el país, es el mejor en Argentina. A Brasil viajé sola con mi perro, es como si fuera un hijo. Fui en avión y a él lo trasladó una empresa que se dedica a eso".

"Por supuesto que es estresante, pero llegó bien, pudo alimentarse y en la competencia estuvo brillante", resaltó al hablar del viaje y la distancia como factores que pueden jugar en contra.

Paola expresó con alegría que "tengo 20 gran daneses, todos ellos están impecables, son libres, viven en campo, corren, tiene cualidades de temperamento y son muy extrovertidos".

En particular, comentó que "Milo no es nada temerozo, no es un perro pandemial, donde se suspendieron todos los eventos, de echo a los 7 meses lo llevé a una expo y anduvo bárbaro".