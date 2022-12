Coti: ¿una jugadora brillante o una traicionera a sangre fría?

Arden las redes sociales con la última gala de nominación. La del miércoles fue, como dirían las abuelas, “para alquilar balcones” y la gran protagonista fue, sin dudas, Coty Alvárez, la correntina que genera amores y odios.

Desde temprano, la rubia dejó en claro que estaba jugando fuerte. En su presentación, había dicho que pensaba “jugar con los hombres” aunque, en su intento, cayó en su propia trampra. Según ella misma reconoció, se acercó por estrategia a “El Conejo” y lo que empezó como un juego terminó en amor.

La pareja está todo el tiempo especulando y midiendo la temperatura interna de la casa y en una oportunidad fueron sancionados por complotar, una de las tantas reglas básicas del programa. Y en esta línea, de ir “armando placas” a su antojo, a partir de manipulaciones con el resto de sus compañeros, los tortolitos, dieron prueba de su maquiavelismo el miércoles con una jugada “maestra”.

Apodados como Bonnie & Clide, por la célebre pareja de delincuentes estadounidenses, “Cone” impulsó a Coty para que vaya a hacer la espontánea. Y ella le pidió ayuda a sus amigas, Julieta y Daniela, para que “la cubrieran” yendo detrás de ella al confesionario para despistar a los varones sobre cuál de todas fue la que hizo la votación especial por la que se amplían los votos: tres en lugar de dos para el primero, y dos en lugar de uno para el segundo.

Tras salir del confesionario, Coty, toda compungida, habló con las chicas y les dijo que, aunque no podía decir los motivos, habían anulado sus votos, y que ella se había enterado que estaban en peligro por lo que tenían que dirigir sus nominaciones hacia los varones. Julieta y Daniela le creyeron sin chistar.

Pero en la gala del miércoles se vio todo: no sólo no le anularon los votos sino que, a sangre fría, Coty votó a Julieta y a Daniela, dejándolas a un paso de la eliminación del juego, y diciendo que son “demasiado tontas” para darse cuenta de lo que había hecho.

Sin embargo, tanto Julieta como Daniela no comen vidrio y, rápido, les empezó a hacer ruido el resultado de la placa. Sumado a eso, alguien de afuera gritó: “Julieta, Coty te hizo la espontánea”...

Por estas horas la casa está que arde. Coty no dudó un segundo en poner a sus amigas en placa y para eso tampoco le tembló el pulso a la hora de usarlas para su plan y mucho menos de mentirles y acusarlas de no haber votado bien: “¿Ustedes no votaron?”. Por eso, en las redes debaten los que la aman por ser una jugadora brillante y los que la odian por ser una traicionera.