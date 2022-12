Lionel Scaloni, con la celeste y blanca: "Ojalá Bilardo lo haya disfrutado"

Lionel Scaloni habló luego de pasar a la historia del fútbol argentino, siendo en el mismo año campeón de América y ahora, campeón del Mundo en Qatar 2022. Elevó a sus jugadores, se lo dedicó al hincha argentino y habló de Bilardo.

Respecto al Doctor, deseó: “Ojalá lo haya disfrutado”. Sobre el después, cuando la Copa fue entregada a su nuevo dueño, afirmó: “La sensación es la mejor. La verdad es que no estaba en mis planes ser campeón del Mundo pero lo somos y lo más importante es la manera en que lo fuimos. Justos ganadores”.

“El partido tendríamos que haberlo ganado en los noventa minutos. En la prórroga también pero el espíritu de este equipo es no darse por vencido, como Holanda cuando seguimos y sabíamos que se nos iba a dar”, aseguró.

“Estos chicos se han brindado al máximo y entendieron lo que había que hacer dentro de la cancha. Ahora a festejar, es lo primero que quiero. Después nos daremos cuenta dentro de unos días pero ahora es seguir para adelante, analizar el partido y mejorar siempre”, continuó.

Respecto a las declaraciones de Kylian Mbappé sobre la calidad del fútbol sudamericano, el DT argentino declaró: “No quiero ser polémico. El fútbol sudamericano y las selecciones sudamericanas tiene primer nivel. Se mal interpretaron sus palabras porque, incluso, tiene compañeros sudamericanos”.

“Tenía la sensación de que se estaba formando un gran grupo”, confirmó. “Di María sabía que iba a jugar una hora y media antes, el equipo hizo las mayores ocasiones, preocupando a los jugadores franceses. Entendieron muy bien el partido y después, el trabajo de todos. El trabajo de Rodrigo (De Paul) y Enzo (Fernández) cuando entraba Mbappé a la banda”, mencionó.

Sobre el otra vez héroe argentino de los tres palos, no tuvo más que palabras positivas: “Emiliano es un chico que irradia positivismo. A nosotros nos sobraban los que querían patear, eso es señal de confianza y, si encima tenes un arquero que te dice ‘yo voy a atajar dos’, es mejor”.

En cuanto al capitán en la cancha y su posible retiro, aseguró: “Por lo pronto, creo que habría que darle un lugar para un Mundial más. Se ganó el derecho a decidir que tiene que hacer con su carrera y con la Selección”.

“Es un placer haberlo entrenado a él y a sus compañeros, lo que transmite a sus compañero no lo he visto nunca”, siguió.

El momento máximo de emoción llegó cuando, en la conferencia de prensa, le consultaron sobre Pelusa: “Ahora que me preguntas, me acuerdo que no está. Sino pensas que está acá. Si lo estuviera, sería el primer hincha y espero que lo esté disfrutando”.

Una de las consultas fue en relación al regreso del plantel a Argentina, para celebrar con los suyos: “Iremos a festejar porque la gente merece ver a sus campeones. Antes del partido no tenía ganas de organizar algo, estaba con la cabeza en el partido y ahora que somos campeones, estamos preparados para que decidan los jugadores. Que la gente festeje. Los problemas que tenemos van a seguir estando pero esto es un poco de felicidad”.