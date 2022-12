De La Plata a Qatar: llevaron una réplica de la Copa y se sacaron fotos hasta familiares de los campeones

El partido ante Francia se vivió con una intensidad realmente importante. Desde cualquier rincón del país, pero sobre todo, en la cancha, en el mismísimo Estadio Lusail, donde finalmente, Lionel Messi levantó la Copa del Mundo.

EL DIA conoció la historia de un platense llamado Manuel (de 42 años), que junto a su familia, pudieron asistir a Qatar y sobre todo, al partido mas importante de la historia. Estaban presentes su señora Paula (41 años) y sus dos hijos, Salvador y Victoria, de 9 y 5 años respectivamente. Los varones, hinchas de Gimnasia. Las mujeres, de Estudiantes. Son del barrio de Arana.

"Viajamos el 17 de noviembre a Qatar y el 27 volvemos. La final la vivimos, con mucha fe y a medida que se acercaba el día... el momento con más nervios. Empezado el partido, tranquilos con la Selección jugando bien, terminó el primer tiempo y estábamos bien y muy emocionados", comentó sobre su experiencia.

Luego, en el transcurso del juego, Francia empató y hubo mucha desilusión: "Cuando cayeron los dos goles de Francia se nos vino el mundo abajo, se te cruzan muchos pensamientos, una vez más. La tristeza por Messi y los muchachos. Pero seguimos alentando y teniendo fe y se dio. Cada penal fue un parto, pero en la cancha pasa más rápido que por la tele y cuando quisimos acordar estábamos todos abrazados festejando", remarcó.

A su vez, Manuel comenta que el viaje, ya estaba planeado hace 1 año y medio: "Con muchísima fe de que íbamos a ser campeones e íbamos a tener la tercera, se me ocurrió llevar una réplica exacta de la Copa del Mundo, mismo peso, mismo tamaño y mismo color. Contacté una gente que las hace, me tardó 6 meses y llegó". "Nos costó entrarla al estadio. La Policía de control no nos dejaba y con la ayuda de un amigo, discutimos hasta que la pasamos", se sinceró.

Por último, contó su experiencia ante el acercamiento de los jugadores hacia el sector, y les pidió que la firmen, para llevarse un hermoso recuerdo: "Se acercaron jugadores y conseguimos que la firme Lautaro Martínez, Leandro Paredes y Guido Rodríguez. En un momento se la llevaron para el campo de juego donde estaban todos los familiares y se terminaron sacando fotos todos con nuestra copa, porque la original FIFA la había guardado".