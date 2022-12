La intimidad del campeón: cenaron milanesas con papas fritas y tomaron champagne, con la Copa en la mesa

Se conocieron detalles de los festejos del plantel después de la obtención del título mundial. Todo fue muy rápido porque la intención era no demorar la partida hacia la Argentina.

La Selección volvió al predio de la Universidad de Qatar tras obtener el ansiado título del mundo. Luego de la cena, que tuvo en el menú milanesas con papas fritas, algunos jugadores participaron del Twitch de la AFA.

Marcos Acuña, Nicolás Tagliafico, Juan Foyth, Lautaro Martínez, Gerónimo Rulli, Guido Rodríguez y Germán Pezzella pasaron por el programa y el Kun Agüero se sumó a los festejos con una botella de champagne.

En esa mesa había algo especial: la Copa del Mundo fue utilizada como centro de mesa. Y no era para menos, nadie le quitaba la vista de encima al trofeo más preciado. Incluso Messi fue de los pocos momentos que la soltó.

Se supo además que el propio capitán se la llevó a su habitación y durmió con ella. Aseguran que no le sacó la vista de encima, ni siquiera cuando armaba las valijas. Siempre la contempló mientras descansaba en la mesita de luz.

En la noche no hubo descanso. La cumbia se escuchaba desde casi todas las habitaciones. Una muestra más que la felicidad era máxima. Además de la música, aprovecharon para ver los videos de lo que había dejado la final, y muchos se emocionaron hasta las lágrimas.

En las conversaciones no faltó cómo se imaginaba cada uno el recibimiento en nuestro país, una vez que aterrice el avión en la madrugada de este martes. Hubo algunos que como no podían pegar un ojo de la emoción, se animaron a jugar unos partidos en la Play Station. Entre ellos Cuti Romero y Lisandro Martínez. Eso sí: todos tuvieron a mano sus celulares y no pararon de intercambiar mensajes con familiares y amigos que los felicitaban por semejante logro.