Reclamos en alza: la crisis en el “Ludovica”

Otra vez, la comunidad del “Hospital de Niños Sor María Ludovica” salió a la calle en reclamo de diversas mejoras que, según se señala en esa comunidad, son indispensables para mantener en pie al centro de salud pediátrico de referencia de la provincia de Buenos Aires.

Tras el tercer abrazo simbólico en poco menos de dos meses, los manifestantes volvieron a caminar hasta el Ministerio de Salud provincial, situado en 51 entre 17 y 18, donde fueron recibidos con las puertas cerradas y no tuvieron la posibilidad de dialogar con algún funcionario, según resumieron los impulsores de la protesta que en esta oportunidad fue acompañada por particulares que se sumaron al reclamo.

La marcha hacia el Ministerio de Salud generó una columna de dos cuadras. El cielo plomizo y alguna llovizna que cayó durante la mañana complicó un poco la organización de la marcha para protestar con la finalidad de “sostener la complejidad del Hospital”, según remarcaron los organizadores de la protesta.

“Desde hace varios meses que pedimos hablar con el Gobernador y el ministro de Salud Provincial, pero hasta el momento nadie nos recibió. Sabemos que los directores del Hospital tienen numerosas reuniones con funcionarios del Ministerio pero no hay avances en ningún rubro”, señalaron en la protesta realizada ayer.

Una versión que trascendió ayer es la posibilidad de que distintos legisladores provinciales presenten distintos proyectos para plantear la necesidad de un diálogo directo entre los profesionales del hospital y el gobernador Axel Kicillof, con la idea de que se tomen medidas estructurales.

Según se comentó ayer en la protesta, hubo algunos reemplazos en las guardias, pero consideraron en la marcha que “no es una medida estructural, que pueda mejorar el funcionamiento del hospital”.

“Hay un reclamo especial que no es el aumento de sueldos, sino el de no perder la complejidad. Y que no se nos vayan los profesionales luego de formarlos entre 4 y 8 años. Un jefe de servicio que es la escala jerárquica más alta, con 25 años de servicio y haciendo 36 horas semanales, gana entre 190 y 200 mil pesos. Ante la primera oferta laboral se van”.

Desde la Asociación de Profesionales de Hospital, se indicó que “la pediatría está haciendo crisis en todo el país. Hospitales grandes como éste o el Garrahan no pueden quedar despoblados”.

Desde el ministerio de Salud habían informado a este diario que “se está trabajando y se dieron soluciones en distintos aspectos con más recursos humanos, equipamiento y reactivación de obras”.

“La falta de postulantes para cubrir cargos es un fenómeno nacional. Eligen otras especialidades”, agregaron desde la cartera sanitaria, donde remarcaron que “hubo incorporación de personal, se reactivaron obras, se entregó equipamiento y se incorporaron 90 camas a las 190 que estaban disponibles y habían bajado el número disponible entre 2016 y 2019”.