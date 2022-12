VIDEO. El hincha más confiado de Argentina: se hace un tatuaje por partido

La locura que genera la Scaloneta en los hinchas argentinos, es total. A cierto punto que la confianza en el grupo que dirige Lionel Scaloni, se siente y se palpita en cualquier rincón del país.

Con Argentina en 8vos de final de la Copa del Mundo, la ilusión sigue en marcha mas que nunca. Y ni hablar para un hombre de 34 años, que se tatuó partido por partido (con su banderita y resultado correspondiente), que lleva hasta el momento la Selección en Qatar.

"¿Qué te hiciste bolu**?", le dice un amigo en un audio de WhatsApp. A lo que el verdadero protagonista le contesta: "¿Qué voy a esperar? Hace 34 años que vengo esperando y no llega. Todos dicen `si gana me lo hago, si gana me lo hago´. Es lo mismo. Esto para valientes, el que no, que se baje antes. Yo ya estoy re subido".

Esta secuencia rápidamente se hizo viral y sumó muchos comentarios del famoso "anulo mufa", que se usa tanto en estos casos, ante algunos apresuramientos por decir resultados previo a que se juegue el partido.