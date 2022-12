Arde "Gran Hermano": las lolas de Daniela, ¿las pagó el ex marido de Romina?

De confirmarse esta versión, sería explosiva. La operación del implante mamario de Daniela Celis se lo habría pagado el ex marido de otra participante, Romina Uhrig.

Según una fuerte versión, habría sido Walter Festa, ex intendente kirchnerista de Moreno, el que habría gatillado hace cuatro años una suma aproximada a los 50 mil pesos para cumplir con el deseo de una por entonces más joven Daniela que se iniciaba, con 22 años, en el mundo del modelaje.

Al parecer, la morocha, que llama la atención en la casa por su enorme busto y un cuidado estilismo que acompaña con una actitud muy sensual, habría sido “amante” del ex funcionario cuando él aún estaba en pareja con Romina, con quien tiene dos hijas. De hecho, en varias charlas, Romina ha contado que le habían sido infiel.

Si llegara a ser verdad esta teoría que desde ayer rebota en las redes con muchísimo impacto, sería una verdadera bomba, en tanto, Daniela, tercera en discordia, sabía quién era Romina y aún así se acercó a ella y fingió demencia.

La versión indica que el romance entre Celis y Festa habría nacido en un acto político al que ella habría acudido como promotora.

“Yo quería ser linda para ser aceptada y realmente operarme las lolas me cambió la vida", aseguró Daniela, antes de entrar a la casa de “Gran Hermano”. Según reveló en ese momento, hasta antes de esa intervención había sido muy insegura.

“Estoy en pareja… o estaba… con un hombre 20 años más grande que yo, pero para entrar en la casa de ‘Gran Hermano’ dejo todo atrás” había dicho en ese momento la joven oriunda de la localidad de La Reja, palabras que ahora toman otro sentido: ¿será Festa? El ex funcionario ronda los 45 años.

Por estos días, Daniela protagoniza acaloradas escenas sexuales con Thiago y en varias ocasiones, un poco arrepentida, ha llorado diciendo: “Perdí todo. Ya no tengo a nadie que me espere afuera”

Por su parte, Romina es una figura conocida en Moreno quien supo ser la secretaria de Producción del Municipio durante el mandato de Festa, entre 2017 y 2021 y también fue diputada nacional por el Frente de Todos por cuatro años y tiene una polémica recordada en su haber: militó la ley del aborto pero a la hora de votar se abstuvo.

Romina tiene 34 años, tres hijas y es profesora de Educación Física. "Cuando fui diputada, acompañé la ley de cupo laboral trans, porque a mí me crió mi tía que era travesti", explicó y agregó que le gusta entrenar. En un acto de sinceridad confesó ser muy insegura con ella misma: "Me hice las lolas, la panza y cada tanto me pongo botox", reveló.