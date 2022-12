Los Caligaris echan a trombonista que atacó a los mexicanos

Los Caligaris emitieron un comunicado oficial a través de su perfil de Twitter donde rechazaron la actitud de Federico Zapata, trombonista, ante una crítica de un cronista mexicano en contra de Emiliano “Dibu” Martínez, y se anunció la expulsión del músico del grupo.

Todo comenzó cuando Paco Villa criticó a través de redes sociales la actitud de Martínez después de que la selección Argentina venciera a Francia en la final. El cronista catalogó al arquero como “el competidor más despreciable del orbe”.

El famoso Dibu es un gran arquero, admirable su mentalidad y calidad, pero también es el portero más fanfarrón y el competidor más despreciable del orbe.



Es campeón del mundo, y qué bueno por él y por los argentinos, pero se le recordará por esa grotesca imagen. — Paco Villa (@Paco_Villa_) December 19, 2022

Al respecto, Zapata respondió con un tuit un tanto agresivo que generó indignación entre los usuarios.

“Y ustedes son distintos por su envidia, resentimiento y por tener la c*la rota. Dejen de llorar, prueben con el futbol americano o el beisbol, los mejores futbolistas que tienen allá se llaman extranjeros, mar*ca”, escribió por medio de su perfil verificado de la red social, identificado como @fedeluiszapata.

Inmediatamente el trombonista se apresuró a pedir disculpas a sus fans mexicanos y a todos aquellos a quienes ofendió. "Disculpas para toda la gente que se sintió ofendida por un comentario desafortunado de mi parte , no era mi intención ponerme en contra de un pueblo que me ha dado tanta alegría y tantas experiencias hermosas , no involucren a la banda porque ellos no me dicen que escribir".