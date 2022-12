El plantel por ahora, seguirá sin entrenar

Las jornadas siguen pasando y el plantel profesional de Gimnasia continúa manteniendo su postura de no arrancar la pretemporada si el club no pone al día a todo el grupo. Hoy por hoy, serían casi tres meses los que se adeudan, y si bien en las últimas horas hubo contactos entre las partes, no hubo avances.

El último lunes elpresidente Mariano Cowen se reunió con los futbolistas Leonardo Morales, Matías Melluso y Franco Soldano, con el objetivo de llegar a un acuerdo para que arranquen la pretemporada.

Al mismo tiempo el Lobo le hizo una propuesta de pago a los tres jugadores que obviamente trasladaron al plantel, y en la jornada de ayer la respuesta, una vez más, fue negativa.

La idea de la dirigencia era terminar de pagar septiembre, abonar octubre, y que los futbolistas regresen en estos días al trabajo. Esto no fue aceptado después de charlas internas, por que también está planteado el tema que varios futbolistas se irán y otros no. Aquellos a los que se les termina el contrato el 31 de diciembre no quieren saber nada hasta que no se pague todo, por que entienden que si se van, será muy difícil después cobrar al no estar en la Institución.

En ese sentido, esperan que la deuda se siga achicando, y que tal vez en un próximo pago (que podría ser con el dinero de la TV que ahora entraría), de una buena vez quedaran al día.

Desde la Sede Social de calle 4 por otra parte también mantienen su postura de no hacer locuras y manejarse con lo que tienen.

Todo indica que se volvería al trabajo el 2 ó 3 de enero. Casi un mes después de lo previsto

El diálogo obviamente seguirá abierto, pero parece muy complicado que los jugadores se reúnan con Néstor Gorosito antes de fin de mes, como quería la dirigencia.

Hoy no parece que puedan entrenar, por ejemplo, el próximo lunes 26 de diciembre y hacerlo durante toda esa semana, por lo que ya se apuntaría directamente a los primeros días del mes de enero de 2023. Tal vez el lunes 2 ó directamente el martes 3.

De ser así, la pretemporada en Abasto estaría arrancando prácticamente un mes después de lo previsto. Recordemos que en un momento iba a ser el lunes 5 de diciembre, después el jueves 8, y también se habló del lunes 12.

Nada de esto ocurrió, y los jugadores, más allá que entrenen de manera individual, la última actividad grupal fue el 23 de octubre en la derrota frente a Talleres, en Córdoba.

Por otra parte, está la situación de varios futbolistas que el 31 de diciembre terminan su vínculo, y que no seguirán.

Ellos son Guillermo Fratta, Emanuel Cecchini, Nery Leyes, Manuel Insaurralde y Alexis Domínguez. Pero además están los jugadores que interesaba renovarles, pero todo indica que ello no pasará como Rodrigo Rey, Cristian Tarragona, Nicolás Colazo y Oscar Piris.

En definitiva, Pipo, cuando vuelva a entrenar al plantel, lo encontrará muy diferente.