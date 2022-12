El Pincha cerró la primera etapa de pretemporada con algunas salidas

En su primera conferencia de prensa como técnico de Estudiantes, Abel Balbo había dejado en claro dos cuestiones fundamentales de cara a la preparación para la próxima temporada: la primera de ellas, que dividiría la pretemporada en dos etapas; y la segunda, que el objetivo del cuerpo técnico en la previa era trabajar con no más de 26 o 27 profesionales.

“Vamos a empezar el día lunes (por el 5 de diciembre) con unos 34 jugadores. Hay muchos a los que quiero ver porque no los conozco bien. Esa va a ser la primera etapa de preparación, hasta el 22 de diciembre”, había dicho en su momento en cuanto a la primera de las cuestiones mencionadas. “Y después ahí voy a elegir la gente que quiero que quede y la que no. Lógicamente, al que no voy a utilizar, se podrá ir a préstamo a jugar a otro lado. Y ya en la segunda parte de la preparación va a estar el equipo de 26 o 27 jugadores”, completó en aquella oportunidad.

Lo cierto es que luego de varias semanas en City Bell, con amistosos incluidos, el exdelantero de la Selección Argentina le puso punto final a la etapa inicial, y ya hay nombres que saben que no seguirán en Estudiantes de cara al 2023.

BRUNO VALDEZ Y ESTEBAN OBREGÓN, PRIMERAS SALIDAS CONFIRMADAS

Si bien la Comisión Directiva del Pincha trabaja dentro del mercado de pases para cumplir con los deseos del flamante entrenador en cuanto a incorporaciones, en la jornada de ayer salieron a la luz los primeros nombres que no serán tenidos en cuenta por el cuerpo técnico y que ya no formarán parte de la segunda etapa de preparación.

Tanto el defensor Bruno Valdez, quien debutará de la mano de Ricardo Zielinski en su estreno con victoria ante River, como el mediocampista Esteban Obregón, quien regresó de su préstamo en Guillermo Brown de Puerto Madryn, son dos de ellos, aunque la lista se agrandará con el correr de las horas.

Y si bien el deseo del Pincha es comunicarlo de forma oficial, entre los mismos también estarían varios juveniles, muchos de los cuales subieron en la actual pretemporada buscando ganarse un lugar de cara al 2023.

Balbo les comunicó a siete jugadores que no serán tenidos en cuenta para el 2023

Entre ellos Juan Franco Cacace, lateral categoría 2001, y Matteo Trombini, mediocampista categoría 2003 que venía de ser uno de los grandes referentes de la Reserva dirigida técnicamente por Pablo Quatrocchi.

Además, tampoco tendrán lugar en el Estudiantes de Abel Balbo Jerónimo Pourtau, de flojo rendimiento cuando le tocó reemplazar a Mariano Andújar, ni los también arqueros Julián Marcos y Rodrigo Borzone.

CUATRO QUE VOLVERÁN AL SELECTIVO

Más allá de los nombres mencionados, habrá cuatro jugadores que continuarán en el club pero que regresarán a trabajar con el Selectivo Albirrojo que conduce técnicamente Quatrocchi.

De esta manera, tanto Trombini como Cacace, Marcos y Borzone integrarán, a priori, el plantel de Reserva del León.

En cuanto a los otros tres casos, Valdez, Obregón y Pourtau deberán buscarse club para continuar con sus carreras profesionales.

De los tres, quien más oportunidades tuvo con la Primera División de Estudiantes fue el arquero, quien estuvo bajo los tres palos en siete ocasiones, en las que recibió 17 goles.

Fueron cinco en la goleada 5-0 con River del torneo pasado, cuatro con Vélez en Liniers en el marco de la Copa Libertadores, tres frente a Rosario Central en el Gigante de Arroyito por la Copa de la Liga Profesional, dos ante Colón en Santa Fe por el mismo certamen, uno ante Puerto Nuevo por Copa Argentina y dos frente a Argentinos en La Paternal por Copa de la Liga Profesional 2021.