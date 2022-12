Pura emoción: Jey Mammon reveló cuánto le costó reemplazar a Gerardo Rozín en La Peña de Morfi

Ahora, Jey Mammon se emocionó al dar un discurso de despedida en la última emisión de 2022 del ciclo de entretenimento La Peña de Morfi.

Así, el popular conductor agradeció a su equipo de producción y a la audiencia por acompañarlo en el enorme desafío de reemplazar a Gerardo Rozín en el programa luego de su fallecimiento: “No saben lo que se trabaja para que este programa esté al aire. Es impresionante”, aseguró Jey en la última emisión del domingo. Luego, con mucho orgullo, el presentador televisivo agregó: “Voy a ser un poco egoísta con los programas que tienen música en vivo. Este es el programa de la música en vivo...”.

Por otra parte, aprovechó para recordar al creador de La Peña y de otros tantos ciclos exitosos: “Sentía un amor y un orgullo de un tipo que es Gerardo Rozín, que puso en marcha este programa”. Y señaló que no pensó mucho cuando le propusieron estar en Morfi, tras irse de la pantalla de América, con el exitoso programa Los Mammones.

“No lo pensé. Capaz que si lo hubiese pensado no estaría acá con esta copa en la mano”, manifestó el popular conductor. “No lo analicé porque no saben lo difícil que hubiese sido y que es atravesar esto. No quise leer los comentarios de ese día ni escuchar lo que dijeron, ni bueno ni malo. No me interesaba ni me interesa”, señaló respecto a los comentarios de su desempeño en el clásico programa de Telefe.

Durante su último discurso, Jey admitió que no fue nada fácil reemplazar a Gerardo: “Es muy difícil, pero no saben lo hermoso que es hacer este programa”. Y finalmente, afirmó que seguirá trabajando en la pantalla de Telefe en 2023 y recordó con cariño a su querido colega: “Brindo por la memoria de Gerardo Rozín, brindo por este programa y brindo por ustedes que están del otro lado e hicieron que la llama de este programa esté encendida más que nunca y por eso estamos en condiciones de decirles que nos reencontramos el año que viene”.

Cabe recordar que Gerardo Rozín murió a los 51 años el pasado 11 de marzo, tras luchar contra una grave enfermedad. A lo largo de su extensa carrera en los medios, el rosarino se desempeñó como productor y conductor de diversos ciclos, entre ellos Morfi y La Peña del Morfi.