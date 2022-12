VIDEO. La promesa de un platense que, tras ganar el Mundial irá a correr a Bangladesh

Sebastián Gubia es un runner de nuestra ciudad. Quedó atónito con el aguante bangladesí por nuestra selección luego de perder en el primer partido contra Arabia. Tal es así, que a medida que nuestra selección atravesaba los partidos y avanzaba en las distintas instancias, el runner no podía creer el nivel de apoyo y festejos masivos que se desataban en las calles del país del sudeste asiático.

El corredor habló con El Dia y nos contó: "Después de ver los festejos de Bangladesh a favor de la Argentina dije: si vamos a salir campeón, me voy a correr con ellos allá. No conozco nada del lugar ni donde queda o si hay una carrera; yo quiero correr con ellos, así como ellos salen a las calles por nosotros, me gustó ese desafío de ir a correr con ellos".

El deportista cuenta como surge su promesa: "Yo creo que las promesas salen del mismo punto, uno piensa como te moviliza el logro, en este caso, el campeonato, ¿Qué das por eso?; lo traslado a mi deporte, el salir del estado de confort y decir: bueno, vamos a correr con ellos allá". Además bromeó: "Cuando el Dibu Martínez tapa la ultima dije: estoy al horno, estoy en Bangladesh".

Sebastián nos relata su perspectiva de este desafío: "No conozco nada ni a nadie, eso es lo mejor, es inhóspito todo y de hecho, después de los festejos dije: y ahora, la promesa!, ahí fue cuando toda mi familia se da vuelta y me dicen si esto era en serio", señala.

Mediante las redes sociales, Gubia pudo contactarse con los bangladesíes para poder armar y construir esta gesta intercultural. A propósito de esto, nos contó: "A través de las redes empecé a contactarme con los bangladesíes de allá. A diferencia de los nuestros que te dicen "estas loco", ellos me dicen "bienvenido, venite a mi casa". Enseguida los tipos están predispuestos a recibirnos y la carrera la vamos a armar nosotros desde acá", recalcando la calidez y el fervor de los asiáticos por los argentinos.

Existe un grupo que nuclea a los runners de nuestra ciudad y se llama "La Plata trepa" y un grupo abierto de Facebook que se llama "Kilómetros para ayudar", donde cualquier interesado en sumarse al viaje puede hacerlo o aportar datos sobre el país limítrofe de la India y cuya capital es Dhaka.

Por otro lado, el deportista platense comentó que además de la jornada de running, la intención es dar una mano con las principales problemáticas de aquel país. Cuenta que: "Paralelamente a esto de la promesa, dije: hagamos algo mas, una movida solidaria, que salió después de ver a donde voy y ver las problemáticas; no ganar una medalla, sino decir, hagámoslo por algo".

La campaña solidaria se llamará "Cumplamos las promesas, devolvamos el aliento" en alusión a que allá existen graves problemas de contaminación y una de las principales causas de muerte es el asma, por eso, el runner busca poder donar inhaladores y está averiguando si es viable llevar a cabo eso por la entrada de los productos a Bangladesh.

Pero por otro lado, no solo busca donar inhaladores, sino también zapatillas, ropa para running y comenta que también recibe muchos pedidos de remeras de nuestra selección nacional, recientemente campeona del mundo. "Aman nuestra bandera", sentenció.

Estima que la fecha del viaje será en el año entrante a principios del mismo.

Nuestro atleta argumenta: "Si pudieron ir 5000 personas al mundial, podemos ir a dar una mano allá, para que ellos conozcan lo que podemos llegar a hacer". Por ultimo, el objetivo de esta travesía, según relata Gubia es "establecer un vinculo a través del deporte amateur, donde ellos puedan participar y hacer un intercambio cultural. Estamos en deuda con ellos", finalizó.

Los bangladesíes le comentan: "Que bueno que a través del mundial nos conozcan ustedes a nosotros, pero nosotros los conocemos a ustedes y los queremos hace mas de 40 años".

Recordemos que la fijación del país asiático para con nosotros surge cuando Diego Maradona se encarga de eliminar a Inglaterra en el Mundial de México 1986. Esos goles (además de sus cargadas particularidades) representaron para Bangladesh un símbolo cultural e histórico de gesta, ya que primero siguieron de cerca la guerra por la soberanía de las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur y luego fueron testigos al ver como un país vencía a "la potencia que había creado ese deporte". La aversión bangladesí con respecto a los ingleses data desde la Segunda Guerra Mundial, donde toda la zona de Bengala (incluye los territorios indios y bangladesíes) sufrieron una hambruna enorme que fue ejecutada, ocultada e invisibilizada sistemáticamente por el gobierno colonial inglés.