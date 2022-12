Miles Christi: los conflictos comenzaron hace 20 años en La Plata

Los problemas con Miles Christi en La Plata no son nuevos y llevan más de 20 años. En 2002 los padres se habían movilizado porque denunciaban que los alumnos eran sometidos a "interrogatorios" en los que se les pregunta por la filiación política de los progenitores, que recibían material doctrinario que alentaba la discriminación hacia otros credos y presentaba contenidos no apropiados para los niños, por ejemplo, sobre la práctica abortiva o expresiones de la cultura como el rock. También daban cuenta de las variaciones con respecto a la orientación tradicional del colegio San Francisco de Asís, de la cual no habían sido informados y tampoco de los cambios en el sistema de pago de los aranceles.

Ahora vuelven a estar en boca de todos luego de que desde el Arzobispado local informaran que al Instituto, con presencia en Villa Elisa y que tiene a cargo la parroquia San Luis Gonzaga y el establecimiento educativo mencionado, se le rescindiría el contrato firmado en el año 2006. De esta forma, tal como viene informando EL DIA, la Arquidiócesis platense dijo que retomará la gestión de la parroquia y del colegio y que fue designado como nuevo párroco el presbítero Marcelo Cerniato, quien asumiría sus funciones el primero de marzo de 2023 (vea: https://www.eldia.com/nota/2022-12-29-3-3-23-revuelo-por-separacion-del-miles-christi-la-ciudad).

Lo cierto es que otros conflictos ya fueron motivo de escándalo en nuestra ciudad y uno de los más resonantes fue justamente el ocurrido a fines de abril de 2002. En una crónica de este diario titulada "Retornaron el conflicto y la tensión al Colegio San Francisco", se daba cuenta de una gran movida por un hecho sucedido en torno a este grupo religioso, aprobado por el Vaticano y con vínculos con el Opus Dei -descabezado actualmente por el Para Francisco-, que habría estado "protegido" por el ese entonces Monseñor Héctor Aguer.

En aquella oportunidad, a fines de abril, alrededor de 300 padres, alumnos y docentes del colegio católico San Francisco de Asís abrazaron el predio de una manzana que ocupa la institución de Villa Elisa en un nueva manifestación pública de su enfrentamiento con los sacerdotes de la congregación Miles Christi, que estaban a cargo de la dirección. Con una extensa bandera argentina como estandarte que rodeó el establecimiento al que concurrían en ese entonces unos 1.200 alumnos en los niveles inicial, primaria y secundaria (en su mayoría de familias de la zona), volvieron los reclamos a las autoridades eclesiásticas y educativas para que separen de la conducción a la orden religiosa que había sido puesta en la conducción del colegio hacía un año por el arzobispo Héctor Aguer, que recientemente los había confirmado en el cargo.

Lo que sucedió en los últimos días vuelve a activar la polémica ya que el Arzobispado informó que mientras en el colegio desde el 8 de enero Stella Maris Crivelli e Ignacio Manuel Sanguinetti serán los representantes legales, los demás laicos que trabajan como directivos, docentes o administrativos en el establecimiento seguirán normalmente en sus funciones desarrollando las tareas previstas. Ese comunicado generó “indignación y malestar” entre muchos laicos que pertenecen a la parroquia San Luis Gonzaga, quienes rechazaron la separación de Miles Christi. “El proceso mantenido contra Roberto Yannuzzi - el sacerdote denunciado por abusos - fue llevado adelante a instancias de los propios religiosos de Miles Christi. Y, en efecto, si la sanción impuesta a esa persona fue tan dura, fue debido a la tenacidad de dichos religiosos, que debieron superar no pocos obstáculos para que la pena no le fuera nada decorosa”, se informó en una parte del comunicado.

Se explicó que “los laicos que escribimos esta carta somos tan miembros de la Iglesia como cualquier prelado, y no queremos quedarnos de brazos cruzados frente a esta cruzada clericalista que ha hecho caso omiso de nuestra voz y nuestro sentir, manifestado en cartas con cientos de firmas. En tal sentido, queremos desagraviar el buen nombre de los religiosos de Miles Christi”.

El reclamo hace 20 años

Lo cierto es que lo ocurrido en 2002 sacudió tanto a la comunidad educativa como a la Iglesia. Los padres aseguraban -y así lo denunciaron ante la Dirección General de Cultura y Educación, el Arzobispado, la secretaría de Derechos Humanos de la Provincia, el Congreso Nacional y el Concejo Deliberante- que los alumnos eran sometidos a "interrogatorios" en los que se les pregunta por la filiación política de los progenitores, que recibían material doctrinario que alentaba la discriminación hacia otros credos y presentaba contenidos no apropiados para los niños, por ejemplo, sobre la práctica abortiva o expresiones de la cultura como el rock.

Según manifestaban, de las variaciones con respecto a la orientación tradicional del colegio no habían sido informados y tampoco de los cambios en el sistema de pago de los aranceles. "Antes era un colegio católico normal, con clases de catequesis. Yo quiero una escuela católica y no de curas que parecen de una secta", se quejaba Ana Chiabaut mientras acompañaba la bandera junto a sus hijos, que cursaban en el nivel EGB.

"Nunca encontramos respuesta a nuestros pedidos. Por eso, seguimos insistiendo y vamos continuar: queremos que se vayan del colegio", afirmaba Carlos Carrera, padre de dos alumnos. El conflicto que enfrentaba a padres y autoridades había arrancado hacía un mes, cuando alumnos del Polimodal y docentes resistieron la cesantía de una profesora de catecismo y emergieron denuncias contra la tarea educativa de la orden que se ubica en la ortodoxia de la Iglesia.

La protesta concluyó con una concentración frente a la escuela. Padres, alumnos y docentes rezaron la oración de San Francisco, cantaron el Himno Nacional y algunos hablaron sobre la pelea con Miles Christi. "Queremos una educación católica y democrática", decía Sergio Marchi con voz amplificada, según la crónica de EL DIA, y concluía asegurando que "me siento orgulloso de que estemos acá".

Los cruces entre padres y directivos habían dado lugar a acusaciones formales por amenazas que analizó la justicia Penal. La tarea de Miles Christi contaba con apoyo de otros padres y docentes que casi en simultáneo con el abrazo simbólico, participaban en una misa de celebración por el primer aniversario del desembarco de la orden en Villa Elisa. Por su parte, los padres alejados de la dirección sumaban unas 500 firmas de adhesión a un pedido de alejamiento de los religiosos del colegio fundado en 1960 por franciscanos. Incluso en ese entonces les acercaron su apoyo las diputadas de la Nación Marcela Bordenabe y Margarita Jarquer, la concejala y ex alumna del San Francisco Estela Díaz y el edil Iván Maidana.