Desesperados por los robos, piden reunirse con la titular de la comisaría

La inseguridad viene golpeando fuerte en Villa Castells y entre sus habitantes se acentúa el temor. Por eso, un grupo de ellos se encuentra motorizando la iniciativa de movilizarse a la comisaría Decimotercera para entregar un petitorio -avalado con la firma de frentistas de la zona- en el que se reclama la implementación urgente de una serie de medidas de prevención de delitos.

Así lo dio a conocer el pasado martes a EL DIA Viviana, una de las frentistas que se encuentra entre la extensa lista de víctimas de uno de los delitos que junto a las entraderas, son los más cometidos en viviendas de la zona: los escruches.

Según afirma la frentista los últimos episodios de inseguridad acrecentaron la indignación y el miedo entre quienes residen en ese sector de la zona norte platense.

Inclusive, informó también, que vecinos del lugar han realizado un enérgico pedido a las autoridades policiales para que se investigue si efectivamente como lo indican algunas hipótesis existe un corredor delictivo entre la Autopista La Plata-Buenos Aires y la porteña Villa 31.

Esta teoría se desprende de al menos dos robos cometidos con la modalidad antes mencionada en los que los ladrones “se movilizaban en una camioneta, no muy moderna, muy similar a la que fue utilizada por los delincuentes que la Policía atrapó el 23 de este mes en Ringuelet y que al ser identificados se constató que tienen fijado su domicilio en denominada Villa 31 de Retiro”.

La mujer citó que “en 494 entre 9 y 10 ya hubo tres escruches este año. Entre esos episodios se encuentra el cometido en mi casa, el 24 de noviembre último. Me robaron dinero (no precisó el monto), relojes, alhajas y objetos electrónicos chicos. También ropa y cartera de marca y hasta perfumes. Me dieron vuelta la casa”.

“Estuvieron como mínimo una hora y media. Se tomaron tiempo inclusive para comer una torta y tomar Coca Cola y una bebida energizante. Actuaron con guantes y a las 6 de la tarde, cuando justo habíamos salido”, consignó luego.

Viviana no obvió citar, a su vez, el asalto que fue ejecutado el pasado sábado por la madrugada en un domicilio de 494 entre 12 y 13. Como lo reflejó este diario en su edición del lunes, un grupo de delincuentes, a bordo de cuatro motos, asaltó a dos jóvenes que estaban llegando a su casa.

La misma vecina de Villa Castells expuso después que “acá tenemos la alarma vecinal y grupos de WhatsApp, pero los delincuentes se las ingenian igual para robar. Parece que estuvieran controlando nuestros movimientos y horarios, porque da la casualidad que se meten en las casas cuando no hay nadie”.

Viviana aclaró que “no tenemos nada contra la Policía, sólo queremos hablar con la titular de la comisaría de Gonnet para saber qué se puede hacer para frenar los robos, que es lo que más necesitamos los vecinos de todo este sector. Queremos vivir en paz”.