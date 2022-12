Tras la caída de Twitter, los usuarios reaccionaron con los infaltables memes

Entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves, la plataforma social de twitter dejó de funcionar (ver: https://www.eldia.com/nota/2022-12-29-6-43-0-caida-mundial-de-twitter-y-miles-de-usuarios-quedaron-sin-acceso-varias-horas-que-paso--informacion-general) y muchos usuarios que la utilizan, hicieron saber su descontento con los clásicos memes.

En en lapso del tiempo que estuvo interrumpido, los comentarios no tardaron en llegar: ¿A alguien más le ocurre? ¿Qué pasó con Twitter?.

"Se cayó twitter! ¡Fue horrible, Marge! Estuvimos aislados toda la tarde en casa y...bueno...¡tuvimos que beber agua del retrete!", fue uno de los publicados, acompañados por una clásica imagen de Los Simpson.

Se cayó twitter! ¡Fue horrible, Marge! Estuvimos aislados toda la tarde en casa y...bueno...¡tuvimos que beber agua del retrete! pic.twitter.com/XRGEByT5lb — MR ROBOT ⭐⭐⭐| CAMPEON DEL MUNDO #Qatar2022 🕷️🕸️❁ (@YoArgentino2012) December 29, 2022

Otro de ellos, recordó una escena de la película de Shrek, y publicó junto a una foto: "Es como esa escena de Shrek Ahí viene Twitter... Uy ya se cayó".

Es como esa escena de shrek

Ahí viene Twitter... Uy ya se cayó pic.twitter.com/3lZaIV2wP0 — mica 🦋 lvs wangxian ✨ llorando mientras leo 2ha✨ (@iLOVEWYING) December 29, 2022

Otra vez Los Simpson en escena, con una imagen de Bart sorprendido, y un mensaje de un usuario que no se lo notaba tan contento: "Darte cuenta que cayó tw, pero no poder verificar porque antes me enteraba que otras redes sociales caían. Gracias a twitter"

Darte cuenta que cayó tw pero no poder verificar porque antes me enteraba que otras redes sociales caían gracias a twitter pic.twitter.com/lv8CjDlmY1 — Linea 27 (@l27py) December 29, 2022

"Me anda muy mal twitter y pensé que era la única", se lamenta una usuaria, ante la caída mundial de la red social.

me anda muy mal twitter y pensé que era la única pic.twitter.com/MU4p8Naukr — spin off: mar ♡ (@fairyjoong_) December 29, 2022