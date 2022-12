Listos para seguir alentando: día y horario de Argentina - Países Bajos, por el pase a semis

Argentina le ganó a Australia y selló la clasificación a los cuartos de final del Mundial 2022, en la primera llave confirmada luego de los dos primeros partidos.

De esta forma, la selección argentina se enfrentará a Países Bajos en los cuartos de final del Mundial 2022. Este partido se jugará el viernes 9 de diciembre a las 16 (hora Argentina).

Argentina y Países Bajos son los primeros equipos clasificados a los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022. Mañana jugarán Francia vs. Polonia a las 12 (hora Argentina) y Senegal vs. Inglaterra a las 16 (hora Argentina).

Clasificados a cuartos de final del Mundial 2022

Las llaves, con fecha y hora, de los cuartos de final del Mundial 2022 (con hora Argentina):

Llave de cuartos de final de Qatar 2022 - Viernes 9 de diciembre -

(#58) 12.00: (Japón o Croacia) vs. (Brasil o Corea). TV Pública/DSports.

(#57) 16:00 Argentina vs. Países Bajos. TV Pública/DSports.

Llave de cuartos de final de Qatar 2022 - Sábado 10 de diciembre -

(#60) 12.00: (España o Marruecos) vs. (Portugal o Suiza). TV Pública/TyC Sports/DSports.

(#59) 16.00: (Inglaterra vs. Senegal) vs. (Francia o Polonia). TV Pública/TyC Sports/DSports.