Copas, torneo, goles, renuncias, polémicas e incertidumbre

Generalmente los años dejan marcas. Siempre. Es raro que una temporada haya pasado desapercibida para un equipo de fútbol. Pues eso es lo que sucedió para Estudiantes y Gimnasia en este 2022, que tuvo momentos frenéticos y una interminable cantidad de partidos en pocos meses, desde mediados de febrero hasta finales de octubre. Mucha agua pasó por abajo del puente y la marca quedará por un tiempo más.

En el Pincha la acción comenzó antes que para el resto. Jugó dos repechajes de la Copa Libertadores, situación que lo obligó a encender motores antes de tiempo. El primer semestre fue muy bueno, casi perfecto. Se clasificó a la fase de grupos, lideró su zona en la Copa de la Liga y terminó en primero en su grupo a nivel sudamericano. Pero una derrota en cuartos de final contra Argentinos empezó a complicar su futuro.

Apostó todas sus fichas a la Libertadores, en la cual avanzó los octavos tras sortear a Fortaleza y cayó en cuartos de final en un polémico partido ante Paranaense. Trajo a José Sosa para jugar la parte final del año, pero esa derrota lo derrumbó. Ya alejado en el campeonato, se quedó sin su entrenador Ricardo Zielinski y tuvo que arremangarse para lograr un cupo en la Copa Sudamericana del año que empieza mañana.

El camino de Gimnasia fue diferente. De menor a mayor. No comenzó del todo bien en la Copa de la Liga e incluso la continuidad de Pipo Gorosito estuvo en duda. El empate en el clásico le dio aire y al equipo un empujón terrible. Por un punto no se clasificó a las fases finales y en el torneo de la Liga Profesional que comenzó luego tuvo un arranque frenético. Fue puntero en buena parte y recién en el final se fue quedando sin respuestas. El partido con Boca, el de la muerte de Lolo Regueiro, el que marcó el quiebre. Terminó en caída y tras la salida de Gabriel Pellegrino de la presidencia los problemas económicos se hicieron visibles. Ahora la nueva CD busca armar un rompecabezasy el primer paso fue acordar la salida de Pipo, que consiguió anoche. Por eso, el 2022 no pasó de incógnito para ninguno.