Estudiantes: los momentos importantes de un año que tuvo de todo

.01 - EL GOL QUE MÁS SE GRITÓ

Estudiantes vivió momentos muy lindos en este 2022, pero un desahogo llegó sobre el final del partido contra Audax Italiano, en el primer partido repechaje de la Copa Libertadores. Faltaban ocho minutos y el partido estaba 1-0 para el Pincha, lo cual la serie estaba igualada porque en Rancagua habían ganado los chilenos. Un gol anulado a Leandro Díaz y un tiro en el palo de Zapiola. Quedar afuera hubiese sido un golpe muy duro desde lo futbolístico y para las finanzas. Hasta que llegó un tiro de esquina que Manuel Castro jugó rápido al primer palo, en donde el Loco la empujó al gol para el 2-0 que lo clasificó a la siguiente fase. Otros goles muy celebrados: el de Bautista Kociubinski en el quinto minuto de descuento contra Colón, en Santa Fe.

.02 - ADIÓS A OTRO HÉROE DE OLD TRAFFORD

El 20 de enero falleció en La Plata Eduardo “Bocha” Flores, delantero del recordado equipo que dirigía Osvaldo Zubeldía y que se consagrara campeón del mundo en Old Trafford ante Manchester United. A los 77 años murió en La Plata tras padecer una enfermedad que no le dio revancha. De esta manera se sumó a la pretemporada en el cielo que Don Osvaldo está realizando con el capitán Oscar Malbernat, el Nagro Aguirre Suárez, el Doctor Madero, Eduardo Manera, Miguel Etchecopar, Felipe Ribaudo y Tato Medina. Profunda trizteza causó en la familia Pincha su partida y tuvo su homenaje en el primer partido del equipo.

.03 - QUÉ GOLAZO, MAURO

Estudiantes dio un paso fundamental para asegurarse un lugar en los octavos de final de la Copa Libertadores cuando derrotó 2-0 a Red Bull Bragantino como local. Fue en la tercera fecha del grupo C, que dejó al Pincha en lo más alto con 7 unidades y a nada de asegurarse el pasaporte a la fase siguiente. El segundo gol fue de Mauro Boselli, a los 14 minutos del segundo tiempo, con toda su jerarquía. Fue una contra perfecta que terminó con un pase de Manuel Castro para el delantero, que definió con clase desde 25 metros por encima del arquero Cleiton. Ese tanto, además, le permitió alcanzar a Juan Ramón Verón como los máximos goleadores del Pincha en la Copa Libertadores, ambos con 13 conquistas. Ese fue el gol más lindo del equipo en 2022.

.04 - LA TRAUMÁTICA SALIDA DEL RUSO ZIELINSKI

En sus casi dos años como entrenador del primer equipo, Ricardo Zielinski dejó una muy buena cosecha de puntos, que primero ayudaron al equipo para salir de las zonas bajas de los Promedios y luego le permitieron jugar la Copa Libertadores otra vez. Pero su final no fue muy bueno, con muchas versiones de diferencias con los jugadores más experimentados y con un largo silencio que no ayudó en nada. Una vez presentó su renuncia que no fue aceptada, pero tras una derrota como local ante Colón se despidió del todo. Tampoco les habló a los hinchas en esa despedida.

.05 - LAS DECEPCIONES DEL AÑO

Dos partidos partieron el corazón de los hinchas en esta temporada. Ambos fueron en UNO, uno por la Copa de la Liga y otro en la Libertadores. Ante Argentinos, el primero de ellos, el equipo de Ricardo Zielinski llegó con la chance de meterse en la definición. Jugaba como local y ganaba 1-0 por el tanto de Mauro Boselli. Para colmo la visita se quedó con un jugador menos, pero sobre el final Fausto Vera empató y el partido se definió por penales. Ganaron los de Gabriel Milito 4-3 y se metieron en la semifinal. Ese 11/5 quedó grabado como el 11/8, la derrota ante Athletico Paranaense en el sexto minuto de descuento. Esa noche el Pincha se quedó sin las semifinales de la Copa Libertadores, pese a merecerlo. Otra dec opción fue la eliminación de la Copa Argentina.

.06 - EL ESTADIO SE AGRANDÓ EN 57 Y 115

A principios de este año se empezó a trabajar contrarreloj en la ochava de 57 y 115. La dirigencia sabía que tenía una Copa Libertadores por delante y que la Conmebol le exigía 2 mil lugares para los hinchas visitantes. Tal como estaba estructurado el estadio no podía albergarlos sin perder un importante espacio propio, ya sea en la platea del Bosque o en la tribuna de 55. Por eso en poco más de un mes se construyó un “codo” de bases de hierro y tablones de cemento con capacidad para esa cantidad de personas que se utilizó en la Copa pero también en el torneo local.

.07 - EL FALLO MÁS POLÉMICO

A lo largo del año Estudiantes, como todos los demás equipos de la Liga Profesional, fueron perjudicados y favorecidos con fallos arbitrales. Pero dentro del primer ítem no hay hincha que no recuerde el gol anulado contra Athletico Paranaense, que le hubiese dado gran parte de la clasificación a la semifinal de la Copa Libertadores. Luciano Lollo, a falta de 10 minutos, remató al gol luego de un tiro de esquina, pero el árbitro uruguayo -pese a la indicación del VAR que indicó lo contrario- anuló la conquista al entender que había un jugador interfiriendo la visión del arquero brasileño. Sin dudas, una sanción mucho más que polémica, porque para peor en tiempo de descuento el equipo de Curitiba logró el gol de la clasificación. Matonte, pese a esto, no fue sancionado.

.08 - QUIÉN FUE LA FIGURA DE LA TEMPORADA

El Pincha, que fue protagonista en varios frentes a lo largo del 2022, tuvo al uruguayo Agustín Rogel como uno de sus puntos más altos. Sin dudas que el ahora jugador del Hertha Berlin fue determinante en defensa pero también un arma letal en ofensiva. Tanto de cabeza como de jugada logró muchos goles y casi todos importantes, al punto de ser el defensor más goleador de la última Libertadores. Gustavo Del Prete (goles y juego), Manuel Castro (desequilibrio por la derecha), Fernando Zuqui (tuvo un período intratable con la pelota parada) y Mariano Andújar (el más regular) fueron los otros puntos altos del equipo en los torneos que jugó y fue protagonista.

.09 - EL GOL QUE NO PUDO SER

El del uruguayo Mauro Méndez contra Paranaense quedó grabado como “el gol que no fue”, porque se trató de un mano a mano en el final del partido que pudo haber cambiado la historia del encuentro y, por qué no, de Estudiantes en este año. Pero hubo otras jugadas más groseras que no acabaron en goles. Por ejemplo un cabezazo que Manuel Castro erró con el arco vacío en la dura derrota 4-0 contra Vélez en Liniers. No hay manera de entender que esa pelota no haya ido ni siquiera al arco. Más allá de haber sido penal porque pegó en el brazo de un defensor velezano, el jugador definió muy mal. También el delantero Leandro Díaz ante Central Córdoba. Pudo ser de pecho el 3-0 que luego derivó en un doloroso 2-2 que dejó un sabor amargo.

.10 - LE GANÓ A DOS GRANDES

La temporada 2022 Estudiantes sólo pudo ganarles a dos equipos de los denominados grandes. En la primera fecha de la Copa de la Liga derrotó 2-1 a Independiente en La Plata y recién en el final de la Liga Profesional pudo hacer lo mismo, pero 1-0, a Racing en el mismo escenario. En el medio fue derrotado por el Rojo (2-1), Boca (3-1) y River (5-0) y empató con San Lorenzo (0-0). Sin dudas no fue el mejor año para Estudiantes con los equipos grandes, una tendencia que en la última década lo había tenido arriba en los cruces directos.