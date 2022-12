Gimnasia: diez hitos en un 2022 en el que recuperó las ilusiones

.01 - EL GOL QUE MÁS GRITÓ

El de Eric Ramírez sobre la hora a Estudiantes para empatar 1 a 1 el clásico del 20 de marzo. El Lobo llegó golpeado al derby de la Copa de la Liga, con lo que hasta ese momento era una floja campaña. Perdía 1 a 0 en el Bosque y en la última jugada de la tarde, Benjamín Domínguez se animó, buscó el arco, hubo una floja respuesta de Mariano Andújar y Eric Ramírez, que jugaba su primer partido de 2022, fue más rápido que todos para convertir el empate tripero. A partir de esa igualdad, hubo un resurgimiento del conjunto de Pipo Gorosito que encadenó buenos resultados. Aunque no pudo meterse en la definición del primer torneo del año, dejó sentadas las bases para la buena campaña del siguiente campeonato. Para Domínguez y Ramírez, un grito inolvidable.

.02 - FUE EL REY DEL ARCO Y EL MEJOR DE LA TEMPORADA

Rodrigo Rey tuvo un gran año en el arco tripero. Llegó al club a comienzos de 2021, con Mariano Messera y Leandro Martini en la conducción técnica, y rápidamente se adueñó del arco. Con Néstor Gorosito como DT fue una pieza clave en la última temporada para lograr el boleto a la Copa Sudamericana. Su salida a Independiente deja un vació difícil de llenar. Nos alegramos, sufrimos, nos reímos, lloramos pero siempre buscando dar lo mejor y trabajar para disfrutar buenos momentos. Gracias, gracias y gracias, fue hermoso lo compartido y me llevo el corazón lleno de amor. Eso es lo que importa”, fue la despedida de Rey.

.03 - ¡PEGALE, BENJA!

Gimnasia le ganó 3-1 a Independiente en el Juan Carmelo Zerillo y se colocó como único puntero del Torneo de la Liga Profesional. Con el partido 0-1 y con el equipo con dudas en el juego, Benjamín Domínguez clavó un golazo de volea y el Bosque explotó en el festejo. Fue un golazo del “Nene” a la salida de un tiro de esquina desde la derecha ejecutado por el uruguayo Brahian Alemán. En el vértice izquierdo del área esperaba Benja el rebote y cuando la pelota llegó, no dudo. Fue un misil que se clavó en el caño izquierdo del arquero Sebastián Sosa, que ni la vio. “Quería hacer un gol en el Bosque, es lo que siempre soñé”, dijo el juvenil tras la victoria. Fue otro de los grandes festejos del año en el Bosque y el primer gol del juvenil en primera división.

.04 - A TARRAGOL LA LESIÓN LE FRENÓ UN GRAN AÑO

Cristian Tarragona impactó en la primera parte de la temporada, con 11 goles en 18 partidos. En la Copa de la Liga tuvo un magnífico desempeño al convertir ocho goles, la misma cantidad que Julián Alvarez. Su lesión ligamentaria en la cancha de Platense le provocó una tremenda baja al equipo de Pipo, quien perdió una carta ofensiva que se complementaba perfectamente con Eric Ramírez y con el juego desde las bandas de Ramón Sosa y el colombiano Johan Carbonero. Con goles y participación en los circuitos de juego, Tarragona deslumbró en Gimnasia. Los hinchas, ilusionados, esperan un guiño para su continuidad.

.05 - LAS DESILUCIONES DEL AÑO

Por duplicado. La derrota en Chaco frente a los suplentes de Patronato significó un duro golpe porque la Copa Argentina ilusionaba, pero el Lobo peleaba el campeonato por eso el impacto se amortiguó. Sin embargo, el final del camino terminó con el equipo de Paraná campeón, por eso la caída 2 a 1 marcó una desilusión que se potenció semanas más tarde. Después, el rendimiento del equipo decayó y la pelea por el título se convirtió en la lucha por mantener el lugar en la clasificación para la Copa Libertadores La derrota en la última fecha ante un Talleres alternativo le quitó al Lobo la chance de volver a la Libertadores tras 15 años. Fue tal vez el gran golpe deportivo del año para un Gimnasia que después de muchos años se permitió pensar un poco más en grande.

.06 - LOLO REGUEIRO, EL DOLOR EN UNA PESADILLA

César Gustavo Regueiro tenía 57 años. Le decían “Lolo” y era fanático de Gimnasia. Empleado municipal, exjugador de clubes de la Liga y de Villa San Carlos, el jueves 6 de octubre fue a alentar al Lobo contra Boca pero no pudo hacerlo. A los 9 minutos del inicio, el partido contra Boca se suspendió por una enorme represión policial con gases y balas de goma. Se cruzaron acusaciones, entre sobreventa, responsabilidades de los controles y fallas en el operativo de seguridad. El ministro Berni montó su show en el Bosque, Aprevide repartió culpas pero no hay respuestas. Lolo murió y aún la causa judicial trata de determinar las responsabilidades. Pasados casi tres meses, los reclamos persisten y el Bosque no olvida que falta uno en la familia. Es una herida que no cierra para todo Gimnasia.

.07 - EL HORROR ARBITRAL

El 28 de agosto, en Junín, Gimnasia empataba 0 a 0 con Sarmiento. Sobre la hora Brahian Alemán mandó un centro desde la izquierda y Franco Soldano llegó para definir al gol, pero Federico Andueza lo derribó en el área chica. Sin embargo, la jugada siguió, el árbitro Pablo Echavarría no consideró que esa jugada había sido penal, por lo que no detuvo las acciones. Tampoco lo llamaron desde el VAR, a cargo de Lucas Novelli y Diego Verlotta, para revisar lo ocurrido. La protesta en la cancha creció cuando en vestuarios los jugadores y Pipo vieron las imágenes, no lo podían creer: era un penal enorme. En un flojo partido de Gimnasia, que todavía peleaba los primeros lugares de la tabla, esa chance de quedarse con los tres puntos en un partido chivo era agua en el desierto.

.08 - PIPO LE DEVOLVIÓ LA ILUSIÓN AL TRIPERO

De la mano de Pipo, Gimnasia hizo tan buen año que la clasificación a la Copa Sudamericana, objetivo inicial, terminó siendo un premio consuelo. Peleó el campeonato pese a que terminó lejos por el bajón final y recién en la última fecha se quedó afuera de la Libertadores. Gorosito consiguió, principalmente, cambiarle la cabeza a todo Gimnasia después de años de campañas mediocres con la honrosa excepción de la Copa Argentina 2018 dirigida por Pedro Troglio. El DT logró convencer primero a sus jugadores y luego a los hinchas. El final del año tuvo un sabor amargo porque lo hecho ameritaba una clasificación a la Copa más importante del continente. Tras seis años, Gimnasia volverá en 2023 al ruedo internacional, con gran mérito del entrenador.

.09 - EL MEJOR PARTIDO

El 3 a 1 sobre Racing en el Bosque el 20 de junio fue el mejor rendimiento tripero a lo largo de 2022, por la entidad del rival y porque el equipo de Gorosito lo apabulló en la última media hora de juego. Tras un primer tiempo igualado 1 a 1, con goles de Eric Ramírez y Enzo Copetti, el segundo tiempo del Tripero dejó atrás el partido “largo” y con precauciones para dar paso a la dinámica y el desequilibrio individual. Dos goles de Brahian Alemán (un penal y un hermoso tiro libre) le dieron cifras definitivas al resultado, que pudo ser mayor pero el VAR le anuló un gol al propio Ramírez. Mención especial para el 6 a 0 a Patronato en Paraná.

.10 - UN FUTURO INCIERTO

El cambio de gobierno en Gimnasia terminó de visibilizar la grave situación económica que atraviesa la institución. Inhibido para incorporar jugadores, con deudas por los pases de Alemán, Sosa y Soldano, con el plantel un par de meses abajo en las remuneraciones, ya se fue Rodrigo Rey y la dirigencia no puede pagar el contrato que en octubre le firmó a Néstor Gorosito y busca la rescisión del vínculo y apostar a un técnico de la casa como Chirola Romero. El entusiasmo por la vuelta al plano internacional choca contra la realidad de un plantel austero, que será menos competitivo que el de 2022, apostando a los jugadores del semillero y con salidas aún posibles (Alemán) y jugadores difíciles de retener (Tarragona, Cardozo, Sosa). Un panorama preocupante.