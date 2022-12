Comerciantes y vecinos, hartos: en Villa Elvira cortarán la calle por los robos

La inseguridad desatada en un sector del barrio Villa Elvira, según lo que pudo saber ayer este diario en la zona, tiene dos particularidades.

Por un lado, es intensa y afecta por igual a vecinos y comerciantes. Pero además, hay un aspecto curioso: varios de los damnificados tienen sus locales y viviendas a pocos metros de la comisaría octava.

Basta conversar con quienes ya padecieron algún caso delictivo o con quienes no experimentaron esa desagradable situación pero se sienten igualmente acechados, para palmar la indisimulable bronca e indignación que les genera el tema.

Ese notorio fastidio fue el que, inclusive, impulsó a un grupo de frentistas y comerciantes a trasladar sus quejas -la semana pasada- ante responsables de esa seccional.

Algunos de quienes participaron del encuentro para plantear el reclamo, ayer no ocultaron su desazón por los argumentos esgrimidos por un jefe policial en la ocasión.

“Fue la gota que rebalsó el vaso”, resumió en la tarde de ayer un vecino del barrio que pidió no ser identificado.

Pero reconoció que tras esa reunión “con quien dijo ser el subcomisario” comerciantes y residentes del lugar acordaron “quemar gomas entre el martes y el miércoles que viene en 7 y 73, a ver si de una vez por todas se preocupan en hacer algo para frenar los robos a cualquier hora que tenemos en la zona”.

“NO SE AGUANTA MÁS ESTO”

Luciano (42) es dueño de la forrajería ubicada en 7 entre 72 y 73. En charla ayer con este diario, en su negocio y acompañado por su familia, fue contundente al ser consultado por la inseguridad que se apoderó de la zona: “No se aguanta más esto”.

Detalló que las andanzas delictivas predominan en un radio comprendido por “calle 1 hasta 8, desde 72 hasta 80”. Y sostuvo que la problemática la vienen soportando “desde hace mucho tiempo”.

Luego aclaró que “los robos se dan tanto en comercios como en viviendas”, e indicó que son cometidos “de día y también de noche”.

Asimismo, señaló que “en 8 entre 73 y 74 ya hubo varios escruches en casas. También citó que los hubo en los últimos meses en domicilios de “3 y 79, 4 entre 79 y 80, en 2 entre 79 y 80 y en 4 y 74”.

No obvió mencionar que algunos comercios damnificados fueron “una carnicería de 7 entre 73 y 74, un autoservicio de 7 y 73 e inclusive robaron tres veces en un almacén que está enfrente de la comisaría octava. Es el colmo”.

“No vemos patrullaje, salvo cuando se hace el cambio de turno entre las 17 y las 19”, consignó luego.

Cuando se le preguntó cuál había sido la respuesta que les brindaron en la comisaría cuando vecinos y comerciantes fueron a buscar explicaciones a esa dependencia, respondió que “nos dijeron lo mismo que en otras ocasiones”.

“Nos aseguraron que no tienen una suficiente cantidad de policías, que el patrullaje depende de lo que disponga la Jefatura Departamental, que no tienen algunos móviles en condiciones y que no les alcanza el combustible que reciben” reveló el comerciante.

“SIEMPRE HAY ALGÚN ROBO”

Carlos Domínguez (56) es el propietario de una carnicería de 7 entre 73 y 74, uno de los negocios que ladrones eligieron hace unos meses para robar.

Mientras conversaba con un allegado y se disponía a abrir en la tarde de ayer su comercio, aceptó referirse ante EL DIA a la inseguridad que azota al barrio y que amenaza con seguir haciéndolo.

“A mi carnicería se metieron a las 3 de la mañana, hace unos meses, a través de un alero de la parte alta del local”, reflejó inicialmente.

Amparados en la desolación que había en la calle a esa hora en que la gran mayoría de los vecinos duermen, los ladrones se tomaron su tiempo para seleccionar lo que les importó sustraer de este comercio.

En tal sentido, Domínguez informó que “me robaron una bolsa grande con bastante carne y también un televisor”.

Según lo que pudo observar por la filmación de una cámara de seguridad de la cuadra, la banda que se coló por la fuerza en su carnicería la integraban “cuatro delincuentes”.

“Es tremendo lo que roban por acá, siempre hay algún cliente que nos comenta de algún robo. Es cosa de enterarse casi todos los días. Es tremenda la situación y lo peor es que no hay miras de que este panorama mejore”, expresó con gesto de desconsuelo. Y recordó el caso de “una vecina de esta cuadra”, a quien “intentaron entrar a robarle en su casa, pero lo evitó activando la alarma. Después llamó a la comisaría y le dijeron no tener móviles”.

En el barrio cercano a la comisaría 8ª, se coincidió en hacer la protesta pasadas las fiestas de fin de año

El campo de acción de los delincuentes abarca desde calle 1 hasta 8 y desde la avenida 72 hasta 80