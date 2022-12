VIDEO. Bombazo: ¿una participante de Gran Hermano está embarazada?

Gran Hermano causa sorpresas permanentemente. En el juego, todo puede ocurrir: estrategias, discusiones, llantos, amoríos, sexo...parece que todo vale (o casi todo).

Y justamente si de amores y de relaciones hablamos, una de las parejas mas fogosas de este ciclo 2022, es la de Constanza y la de Alexis, que se han mostrado muy juntos desde las primeras semanas y continúan con el romance dentro de la casa.

Lo cierto es que en las últimas horas comenzó a circular un fuerte rumor sobre un posible embarazo en la pareja. Hubo algunos días en los que "Coti" se sentía descompuesta y casi sin ganas de comer, lo que alertó a los demás "hermanitos" que comenzaron a cargarla con el tema.

Fueron los propios protagonistas quienes se lo preguntaron entre sí. Alexis estaba acostado en la cama con Constanza y le preguntó si estaba embarazada, a lo que ella, muy sorprendida le respondió. "No, no digas eso. Ay, no digas eso por Dios".

A su vez, siguiendo con el mismo tema y mediante un susurro, la joven advirtió: “Ayer fui al baño y vi un hilito de sangre clarita, y me dio miedo q sea el sangrado de implantación”.