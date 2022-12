Agarró las valijas y se fue: se conoció una nueva eliminada en Gran Hermano

Este domingo, en una nueva gala de eliminación, el público debía votar entre 4 opciones que se encontraban en la placa, con chances de irse: Walter "Alfa", Nacho, Daniela y María Laura (Cata).

Los primeros dos, fueron los que primero zafaron, obteniendo el 3,17% y el 24,01% respectivamente. Luego, llegó el mano a mano entre las dos mujeres.

Ambas estaban al borde del abismo y cualquiera de las dos podía abandonar el juego. Es más: la "amigovia" de Thiago, era la favorita en las redes sociales, sacando una amplia diferencia sobre quien finalmente terminó siendo su competidora hasta el final.

Cerca de las 00 de este lunes, Santiago del Moro abrió el sobre que lo definía todo. Con un 52,80%, María Laura tenía que agarrar su valija y retirarse del juego.

"Me siento muy bien, me gusta el juego que hago y si recibo el apoyo de la gente, estaré más que agradecida. Respetaré lo que la gente diga, y si no sigo, estaré contenta de volver a ver a mi familia", había anticipado la nueva eliminada previamente a que se conociera el resultado.