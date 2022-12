Comerciantes de City Bell de rodillas ante la inseguridad

Por un robo en una pollajería de City Bell, el décimo desde que el local abrió sus puertas al público en la esquina de 472 y 15, el dueño no descarta en bajar la persiana.

En el último ataque, los ladrones provocaron destrozos y escaparon con unos 34.000 pesos que había en la caja registradora.

“Tenemos un vidrio roto que no lo cambié, porque es muy caro y en otra oportunidad nos sustrajeron un televisor y una pava”, explicó el dueño del local a la prensa.

Además, rememoró que en otra oportunidad sorprendieron a uno de los empleados en la entrada y lo amenazaron con un cuchillo.

“No hay salida, ya me cansé, no hay solución. No creo que aguante mucho más, la próxima me voy”, aseguró indignado.

Cabe destacar que no es el único comerciante de City Bell que se muestra de rodillas ante la inseguridad.

En una conocida casa de ropa de rugby y, otras líneas deportivas, también analizan irse de la Ciudad a causa de la cantidad incesante de robos y de ataques vandálicos, que han sufrido en los últimos tiempos.