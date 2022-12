Murió el albañil que cayó de un 4° piso en el Centro

El accidente ocurrido días atrás en pleno centro de la Ciudad, cuando un operario cayó de altura en un edificio en construcción ubicado en calle 48 entre 11 y 12, terminó de la peor manera, ya que ayer se confirmó su fallecimiento.

El albañil, de 36 años, estaba internado en el hospital Rossi, producto de las gravísimas heridas que había sufrido al derrumbarse la estructura sobre la cual estaba parado, en un cuarto piso.

En esas circunstancias, con severos traumatismos en distintas partes del cuerpo, sobre todo en la cabeza, lo trasladaron al citado centro asistencial, donde lamentablemente no pudieron evitar su deceso.

El hombre, identificado como Luciano Guayuan Espíndola, quedó tendido en el suelo y debió ser asistido de inmediato por personal del SAME, que concretó su urgente derivación.

De acuerdo al reporte oficial, se supo que pasó los últimos días en estado de coma.

En redes sociales, la sobrina comentó que tenía “los brazos, cadera y columna rotos, contusión cerebral y algunas costillas rotas, que le perforaron el pulmón”.

Vale recordar que Guayuan Espíndola estaba trabajando junto a un compañero en una de las gradas dispuestas sobre la calle 48, con los arneses protectores colocados, pero algo falló y esos dispositivos de seguridad no alcanzaron para evitar ni amortiguar el brutal impacto.

Parte de esa estructura, de acuerdo a distintos voceros, se habría desprendido, provocando así que su compañero quedara suspendido en el aire y mientras que él, en cambio, terminó golpeando -pocos segundos más tarde- contra la vereda.

La fiscalía de Delitos Culposos N° 10 de La Plata, a cargo del doctor Carlos Vercellone, es la que tomó intervención en la pesquisa, caratulada como “muerte por accidente”, e intenta determinar ahora las eventuales responsabilidades penales, que podrían surgir por el acaecimiento de este evento dañoso de consecuencias fatales.

En ese sentido, trascendió que la mirada está depositada en los responsables técnicos del emprendimiento.

La mujer del operario, Wilma Caballero, apenas se enteró de lo ocurrido también había posteado un mensaje desde su cuenta de Facebook: “Esta prueba es la más difícil que Dios nos ha puesto. Trato de ser fuerte, pero Dios sabe que mi vida sin ti no sería vida. Por eso amor mío, necesito que luches con todas tus fuerzas para que puedas volver con nosotros, con tu familia, que tanto te necesita. Aunque ahora no tengo consuelo, yo sé que Dios no nos va a abandonar”.

Sin embargo, el milagro de la salvación no se produjo y el dolor por estas horas embarga a todos los allegados de Guayuan Espíndola.