Avanzan con Pipo Gorosito por el armado del nuevo plantel de cara a la temporada 2023

Tal cual había sido acordado cuando telefónicamente decidieron de común acuerdo postergar el inicio de la pretemporada para el próximo jueves, Mariano Cowen y Néstor Gorosito tuvieron su primera reunión de trabajo después de aquel primer contacto hace una semana.

La misma se desarrolló por la mañana en Estancia Chica, donde Pipo se presentó junto a sus colaboradores directos, Jorge Borelli y Gustavo Zapata; el preparador físico Sebastián Somoza y el entrenador de arqueros Marcelo Villasanti; mientras que Mariano Cowen lo hizo junto al Vicepresidente 1º Juan Pablo Arrién; uno de los Secretarios Generales, Oscar González Arzac; y el Gerente de Fútbol, Marcelo Gauna.

El cónclave tuvo aristas positivas a partir del planteo de las partes de las necesidades de cada uno. El cuerpo técnico pretende un salto de calidad en relación a la temporada pasada, mientras la nueva dirigencia tiene el objetivo de armar un equipo competitivo paralelamente a la necesidad de un equilibrio económico, con las inhibiciones que pesan sobre el club como una enorme preocupación. En ese sentido, se intentará negociar con Olimpia y Tembetary por Ramón Sosa, pero para levantar la inhibición de Al Ettifaq por el incumplimiento del último pago por el regreso de Brahian Alemán el único camino es pagar. No hay muchas más dilaciones posibles. Y son cerca de 400 mil dólares.

Obviamente, un tema primordial en la conversación fue la deuda con el plantel profesional. Por estas horas los jugadores recibirán el depósito de una parte del dinero adeudado, pero no el total de los dos meses que la anterior conducción dejó impagos. De todos modos, ya hubo diálogo con referentes del grupo de jugadores y en principio está todo en condiciones para la vuelta a los entrenamientos el jueves en Abasto.

La primera parte de la pretemporada, tal cual estaba estipulado, será en Estancia Chica. Tras un corte por las fiestas de fin de año, el plantel reanudará la actividad y tras un par de días de entrenamientos, viajará a Mar del Plata, tal cual es el deseo de Néstor Gorosito. En la primera charla, Mariano Cowen había planteado la posibilidad de llevar adelante los trabajos en Uruguay, con costo cero para la tesorería albiazul a cambio de la disputa de un par de encuentros amistosos, pero la idea tuvo el pulgar abajo del entrenador, que prefiere que no haya competencia de alta intensidad en plena preparación. Por eso, la dirigencia albiazul está tratando de bajar los costos, pero la idea es ir a Mar del Plata por aproximadamente 12 días.

En cuanto a la reestructuración del plantel profesional, “Pipo” pidió mantener la columna vertebral, cuya continuidad depende de las renovaciones contractuales de Rodrigo Rey y Agustín Cardozo, dos de los futbolistas con contrato hasta el 31 de diciembre. Mientras el arquero es prioritario también para la dirigencia, que sabe quie deberá hacer una erogación económica para mejorar su remuneración (que no es la de un contrato top), en el caso de “Pitín” el mayor inconveniente radica en que el club no tiene dinero para hacer uso de la opción. Intentarán convencer a Tigre de volver a ceder al jugador a préstamo, quien de no continuar deberá presentarse el 2 de enero en la pretemporada del club de Victoria para que el DT Diego Martínez defina si lo tendrá o no en cuenta.

Con esas prioridades, la dirigencia trabajará también en la continuidad de Cristian Tarragona, avanzada ya su recuperación de la ruptura de ligamentos cruzados aunque seguramente no esté en condiciones de jugar en enero, teniendo en cuenta que el día de Navidad se cumplirán seis meses de la intervención quirúrgica. Además, Gorosito pidió por la continuidad de Nicolás Colazo, en tanto no es seguro un nuevo vínculo para Oscar Piris.

En cuanto a los jugadores que volverán de sus respectivos préstamos, Gorosito ya manifestó que evaluará a Tomás Fernández (23 años) quien jugó a préstamo el Federal A para Ferro de Gral. Pico, en La Pampa. Por otra parte también volverá Rodrigo Castillo (23) de buen paso por Deportivo Madryn, ya que convirtió 12 goles en el último torneo de la Primera Nacional.

Otras cuestiones deberán ser analizadas conjuntamente entre la dirigencia y el cuerpo técnico, ya que también deben volver una vez finalizados sus préstamos Rodrigo Holgado (Curicó Unido de Chile), Maximiliano Comba (Belgrano) y Harrinson Mancilla (Sarmiento), quienes podrían seguir en esas instituciones pero sin erogación económica. Y Gimnasia necesita dinero.

En torno a las posibles salidas, Gorosito entiende la situación económica y no cerrará la puerta a transferencias. Por estas horas, el representante de Brahian Alemán planteará el futuro del volante, con chances en la U. de Chile y clubes colombianos y ecuatorianos, además de ser el sueño de Peñarol.