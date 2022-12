Suman quejas por demoras en entrega de audífonos

Siguen los reclamos por las demoras en la entrega de los audífonos a los afiliados del Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA). Desde la obra social se informó que “se están entregando”, y detallaron que puede haber algunos casos en los que se registran atrasos, fundamentalmente en los que tienen que realizar “ajustes personalizados”.

Este diario publicó distintos casos y en el transcurso de los últimos días se sumaron otros en los que mencionaron “meses de demora en la entrega” de ese insumo.

En uno de los reclamos, el paciente Enrique Safar mencionó que padece hipoacusia bilateral grave. Desde julio pasado espera la entrega de los audífonos, cuando IOMA extendió la orden de compra con entrega inmediata, pero la empresa proveedora no me los ha entregado por falta de pago de IOMA desde más de 5 meses. Me explicaron que abren una línea de crédito a IOMA y a medida que se paga, la empresa libera la entrega”.